Intentan asesinar al Primer Ministro de Irak

El primer ministro de Irak, Mustafa al Kadhimi, resultó herido, aunque se encuentra en buen estado de salud confirmó el Ejército. Ello tras el ataque con tres drones cargado de explosivos a su residencia, este domingo 7 de noviembre.

Seis miembros del equipo de seguridad de Al Kadhimi fueron heridos. El Primer Ministro aseguró en su cuenta de la red social Twitter que “está bien” y pidió al pueblo mantener la calma por el bien de Irak.

Ninguno de los grupos terroristas se reivindicó el ataque. Según reportes de prensa, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, propuso su asistencia para investigar los hechos.

Mustafa al Kadhimi enfatizó que no claudicará su trabajo por el país, “los misiles de la traición no desanimarán a los creyentes, y no se moverá un pelo ante la firmeza e insistencia de nuestras heroicas fuerzas de seguridad para preservar la seguridad del pueblo, lograr el derecho y establecer la ley”.