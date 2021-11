Intensas precipitaciones provocan varios fallecidos en la India

Unas 40 personas fallecieron por causa de las fuertes lluvias de los últimos días al sur de la India.

La región más afectada es la de Andhra Pradesh, donde solo en la última jornada hubo 12 muertes. En tanto, las autoridades locales trabajan para rescatar los cuerpos de los fallecidos, así como a personas con vida.

Telesur precisa que al menos 20 000 personas fueron evacuadas y llevadas a campamentos de socorro ante las consecuencias de las lluvias en los distritos de Chittoor, Kadapa, Nellore y Anantapur, en el sur de Andhra Pradesh.

Roads were waterlogged at many places following heavy rains in Bengaluru. #BengaluruRains #Karnataka pic.twitter.com/T6Oj1bXHni

— IndiaObservers (@IndiaObservers) November 22, 2021