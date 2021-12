Incian honras fúnebres dedicadas a Desmond Tutu

En la catedral sudafricana de Ciudad del Cabo, cientos de personas visitan la capilla ardiente pública donde se encuentra expuesto el arzobispo emérito y Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, luchador contra el apartheid.

Un ataúd simple con un pequeño ramos de flores blancas guarda el cuerpo de Tutu, quien antes de morir pidió que en sus funerales no existieran gastos innecesarios.

Desde la mañana de este jueves 30 de diciembre el féretro del líder transita por la catedral de San Jorge, donde su familia tuvo un momento íntimo antes de la apertura del lugar al público.

Members of the public can pay their last respects to Anglican Archbishop Emeritus Desmond Tutu as his body lies in state at the St George’s Cathedral in Cape Town https://t.co/QQBDtebrf5 #DesmondTutu

— @SAgovnews (@SAgovnews) December 30, 2021