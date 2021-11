Incendio en una escuela de Níger provoca 25 niños fallecidos

Al menos 25 niños fallecieron y otros 80 resultaron heridos por causa del incendio de la escuela conocida como AFN, de la región de Maradi, al sur de Níger.

Las causas del incendio se desconocen hasta el momento, según el gobernador local, Chaibou Aboubacar. Aunque las tres aulas incendiadas estaban ubicadas en casetas de paja. Mientras los padres y las autoridades buscan sobrevivientes del hecho, según Telesur.

"No child should ever be in danger when learning in school." @Unicefniger Representative Stefano Savi expresses his most sincere condolences to the families of the victims of a school fire in Maradi, Niger.https://t.co/7YgGxtW22s

— UNICEF Media (@UNICEFmedia) November 9, 2021