Incendio en plataforma petrolera de México

La petrolera Pemex, ubicada en el golfo de México, sufrió este domingo un incendio desatado por la explosión de la plataforma marina Ku-Alfa .

Según informa RT en español, el siniestro tuvo lugar frente al estado mexicano de Campeche, Península de Yucatán. Una de las fuentes de la agencia Reuters aseguró que la plataforma estaba en operación en el momento del incidente.

NOW – Pemex oil platform ablaze after explosion in the Gulf of Mexico.pic.twitter.com/hyxg7LtQao

— Disclose.tv (@disclosetv) August 22, 2021