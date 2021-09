Huracán Nicholas toca tierra en Texas

El huracán Nicholas, de categoría 1, tocó tierra en la costa de Texas, Estados Unidos, durante la madrugada del martes 14 de septiembre. Según el Centro Nacional de Huracanes de ese país, el fenómeno ocasiona fuertes lluvias, vientos intensos y marejadas ciclónicas, y representa un peligro para la ciudad de Houston.

4 AM CDT 14th September Key Messages for Tropical Storm #Nicholas . Heavy rainfall resulting in life-threatening flash & urban flooding expected to impact upper Texas coast, Louisiana, southern Mississippi, & far southern Alabama.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, anunció que ante las posibles inundaciones las autoridades desplegaron vehículos de rescate para aguas altas en toda la ciudad y levantaron barricadas en más de 40 lugares con riesgo de inundación.

1230 AM CDT 14 September — Hurricane #Nicholas has made landfall on the eastern part of the Matagorda Peninsula, about 10 miles west-southwest of Sargent Beach, Texas. Maximum sustained winds were 75 MPH with higher gusts at landfall.

Latest: https://t.co/t0VkuDIHwk pic.twitter.com/Ymbk7CyUVE

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 14, 2021