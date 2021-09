Gobierno de Alberto Fernández enfrenta desafíos luego de revés en elecciones primarias

El gobierno argentino encabezado por el presidente Alberto Fernández transita por un difícil momento luego del revés de la agrupación gobernante Frente de Todos en las elecciones primarias del domingo último.

Varios ministros y funcionarios pusieron sus cargos a disposición del Presidente, reseña Prensa Latina, pero aún desconocen la decisión final de Alberto Fernández en cuanto al tema.

Los expertos califican como el momento de mayor fricción desde la llegada a la presidencia de Alberto, con el apoyo de Cristina Fernández, en 2019. La oposición trata de aprovechar el momento y retoma fuerza con el discurso habitual y pone más leña al fuego, sostiene la corresponsal de Prensa Latina en Argentina, Maylín Vidal.

El presidente canceló su viaje a México, donde participaría en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En tanto, quedó en una reunión durante la última jornada con asesores.

“Ayer tanto el mandatario como Cristina Fernández sentaron posiciones al respecto en medio de este difícil momento, donde hubo críticas duras de la vicepresidenta, en una extensa carta divulgada entrada la tarde”, según PL.

La vicepresidenta Cristina Fernández, en el texto destacó que cuando propuso a Fernández lo hizo con la convicción de que era lo mejor para la patria y lo llamó a honrar la voluntad del pueblo. En su mensaje señaló como equivocada la política de ajuste fiscal impulsada por el Presidente, lo que impacta de forma negativa en la economía y la sociedad y podría traer consecuencias electorales.

“No lo dije una vez, me cansé de decirlo y no sólo al Presidente. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar muy bien las elecciones. Mi respuesta, invariablemente, era no leo encuestas, leo economía y política y trato de ver la realidad”, enfatizó.

Alberto Fernández señaló en las redes sociales que seguirá garantizando la unidad de su espacio político Frente de Todos a partir del respeto y continuará su gestión como estime conveniente.

Mientras lo haga seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria. — Alberto Fernández (@alferdez) September 16, 2021

Hay dos modelos de país en pugna que se debaten en estas elecciones: el que descree del trabajo y la producción y sólo promueve la especulación financiera y el que cree que con una producción pujante recuperaremos la dignidad del trabajo para todos y todas, también expresó.

Con información de Prensa Latina