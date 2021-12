Fallece Desmond Tutu luchador contra el apartheid

El arzobispo Desmond Tutu, reconocido luchador contra el apartheid en Sudáfrica, falleció este domingo a la edad de 90 años en Ciudad del Cabo.

Descansa en paz Sensor Desmond Tutu @AfroDesarrollo #desmondtutu ha muerto – free at last! Free at last pic.twitter.com/w7zCCwXnBp

A través de un comunicado el presidente del país, Cyril Ramaphosa, confirmó el fallecimiento y envió sus condolencias a la familia de Tutu.

«La muerte del arzobispo emérito Desmond Tutu es otro capítulo de pérdida en la despedida de nuestra nación a una generación de destacados sudafricanos que nos legaron una Sudáfrica liberada», señaló el mandatario en el texto.

El mandatario destacó su extraordinaria inteligencia, su integridad y su fuerza en la lucha contra el apartheid, unas cualidades que combinó con su faceta más tierna y vulnerable, expresada en su compasión hacia quienes sufrieron la opresión.

Saddened that South African Nobel Prize laureate, Archbishop #DesmondTutu died.

One of the world's heroic figures, he played a key part in ending apartheid. A champion of justice, peace, equality, non-violence & the voice of our shared humanity, he left this world a better place pic.twitter.com/7pBfa7T6Vj

