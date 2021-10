Explosión en mezquita afgana deja al menos 50 muertos

Al menos 50 personas murieron y hasta el momento 140 resultaron heridas como consecuencia de una explosión en la mezquita chií de Sayed Abad, ubicada en la ciudad de Kunduz, al noreste de Afganistán, según fuentes médicas y el portavoz de los talibanes, Zabihulá Muhajid.

#BREAKING At least 50 dead in Afghanistan's Kunduz mosque blast: hospital sources pic.twitter.com/1gFWtWvY9H

— AFP News Agency (@AFP) October 8, 2021