Estados Unidos registra cifra récord de detenciones de migrantes

Cerca de 1.7 millones millones de migrantes fueron detenidos por agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en lo transcurrido del año. Esta cifra significa récord en las últimas décadas.

Según señala Telesur, el registro de este año triplica el promedio de los arrestos entre 2012 y 2020.

US authorities detained more than 1.7 million migrants along the Mexico border during the 2021 fiscal year that ended in September, and arrests by the Border Patrol soared to the highest levels ever recorded, according to unpublished CBP data obtained https://t.co/96pZLN7093

