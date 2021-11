Estados Unidos dice que no hubo errores de ejecución o negligencia en ataque que mató a diez civiles

En el ataque de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con drones en Kabul, que causó la muerte de diez personas, entre ellas siete niños, el 29 de agosto último, no hubo errores de ejecución o negligencia, concluye un informe del ente militar.

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos no recomendó ninguna medida disciplinaria. Para la investigación revisaron las imágenes previas al ataque el 29 de agosto. Según Said hay que tener en cuenta el momento en que ocurrieron los hechos.

