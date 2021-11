Enfrentando la infame intentona del 15 de noviembre desde Estados Unidos

Las fuerzas que gobiernan a los Estados Unidos y la ultraderecha neofascista internacional han decidido acabar con Cuba soberana y su Revolución Socialista. Ya lo han intentado cientos de veces a lo largo de más de seis décadas.

Ahora han analizado que lo preconizado por el ya mil veces denunciado Memorando Mallory de 1960 se ha “cumplido”, en una especie de tormenta perfecta de un Bloqueo llevado a un nivel de crudeza extrema y una Pandemia que amenaza con cambiar para siempre a la humanidad. Que las incrementadas carencias y dificultades para la vida han creado las condiciones para que el pueblo cubano colapse y se rinda. No está Fidel Castro con su magnetismo único y su presciencia fenomenal. Es decir, rumian que “las condiciones están dadas” solo falta un pretexto, tipo explosión en el “Maine” o pistoletazo en Sarajevo. Por otra parte, de entre los enemigos de Cuba intuyen unos y saben otros, que este es el momento de “ahora o nunca”, que, si en estas circunstancias realmente extremas no lo logran, no lo harán nunca más.

Sobre como el pueblo cubano encabezado con su gobierno y su partido a la vanguardia, va a derrotar a las marchas “pacíficas y espontaneas” que han estado fraguando para el 15 de noviembre, sobre la solicitud de permisos “constitucionales” para crear el caos y la violencia en Cuba, para generar un escenario de intervención y guerra en Cuba, ya se ha escrito mucho y bien. El Dr. Carlos/Agente Fernando dio un golpe mortal a cualquier idea de que Yúnior y sus comparsas actuaban por sí mismo y demostraron más allá de cualquier duda la participación de Washington y sus sicofantes de Miami. Escribí en Cubadebate hace casi 17 meses algunas de los mecanismos conspirativos que se están usando, ahora con una intensidad desconocida anteriormente para desestabilizar a nuestro país, desanimar y tratar de desmoralizar a nuestro pueblo.

Pero más allá de repetir cosas que han sido ya brillantemente presentadas y expuestas, quisiera decir que los cubanos de bien que vivimos en el exterior y en particular los EE.UU. actuamos para demostrar lo falso de decir que la inmensa mayoría de la comunidad cubano – estadounidense apoya estas agresiones contra Cuba, que es una de las bases del apoyo que mantienen nuestro enemigos a lo largo de muchas administraciones de la Casa Blanca, y por supuesto nuestro rechazo radical al Bloqueo y a las múltiples agresiones contra nuestro país natal.

Informar de lo que está pasando realmente en Cuba. Enfrentamos a un diluvio de mentiras desde primitivas y brutales hasta otras mucho mejor elaboradas. Mucha gente desafortunadamente confunde lo verosímil con la verdad. Para ello estamos usando programas de televisión (incluyendo a la cadena Univisión) y radio tanto en inglés como en español. Presentaciones en Universidades y Centros Comunitarios. A pesar de las dificultades para la reunión relacionadas con el COVID – 19, durante los últimos 12 meses se hicieron presentaciones contra el Bloqueo y a favor de Cuba en la Universidad de Quinnipiac, en la Universidad de Columbia y en la Comunidad Hispana de Wallingford. El objetivo es explicar que el Bloqueo aún existe y que está más exacerbado que nunca, que no nos dejan ni comprar medicinas. En el Centro Hispano de Wallingford, cuando se explicó que Cuba no puedo comprar partes para respiradores mecánicos a dos empresas en Suiza y el hecho de la extraterritorialidad del Bloqueo, se produjo una explosión de repudio, nadie podía creer que se impidiera comprar algo para evitar que enfermos murieran en terrible agonía. El Movimiento de las Caravanas, iniciado años atrás, ha ido alcanzando su madurez. Tanto en Miami, como en otras ciudades de los EE.UU. y del mundo se hacen regularmente las Caravanas de protesta contra el Bloqueo y de las agresiones contra Cuba; pidiendo la mejoría de relaciones entre ambos países. Se hacen por lo general el último domingo de cada mes. Además, sobre todo en New York y Nueva Inglaterra se hacen Caravanas de Emergencia cuando las condiciones lo exigen, como fuera inmediatamente después de los incidentes del 11 de julio y como nos preparamos para hacerlas el próximo lunes 15 de noviembre (en New York a las 2pm y en varias ciudades de Nueva Inglaterra a las 4pm). Hemos ido aprendiendo como llegar más a la gente. Por ejemplo, hacíamos una Caravana en la ciudad de Hartford, ahora las hacemos en 4 o 5 lugares, tenemos un grupo móvil en dos autos que van por todos esos lugares, se reparten volantes bilingües, se lleva un equipo de altavoz para oradores, para poner canciones de Silvio y Carlos Puebla, etc., multiplicando el efecto que tendríamos en un solo lugar. Estamos planeando una fuerte reacción para contrarrestar la masa de supercherías mediáticas que van a ocurrir de producirse alguna “marchita” el día 15 de noviembre. Nos manifestaremos en New York, Hartford, New Haven, Boston, Middletown, New Britain y otras localidades, para desmentir las calumnias anti – cubanas. Además, vamos a compartir y divulgar al máximo todas las declaraciones que el gobierno cubano y nuestros numerosos amigos por doquier emitan demostrando lo artificioso y falaz de las “informaciones” desde Cuba. Este es un “momento de la verdad”, hablemos ahora o callemos para siempre. Estar en silencio antes tan tremenda agresión contra Cuba es un acto de cobardía inexcusable. ¡No podemos mirar hacia otra parte mientras se trata de asfixiar a Cuba como hicieran para asesinar a George Floyd en Minneapolis! ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!

Planeamos intensificar en los próximos días (antes y después del 15 de noviembre) la visita a congresistas de los estado y federales para explicarles la verdad sobre nuestro país y de cómo el gobierno de Cuba y su pueblo desean una relación mejor con los Estados Unidos.