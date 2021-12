Dicta Biden nuevas medidas arbitrarias contra Cuba

El presidente estadounidense Joe Biden acaba de dictar nuevas medidas arbitrarias contra Cuba y otros países, a los que llama incumplidores de lo que considera estándares mínimos para combatir el tráfico de personas.

Agencias de noticias y otros medios informativos internacionales se hacen eco de un memorando del mandatario norteño, dirigido a su secretario de Estado, Antony Blinken, donde afirma que Estados Unidos no ofrecerá ayuda no humanitaria o no relacionada con el comercio durante el próximo año fiscal, al tiempo que se opondrá al otorgamiento de préstamos internacionales por esos conceptos, a varios países, incluido Cuba.

Washington tampoco permitirá fondos para la participación en programas educativos y de intercambio cultural para funcionarios o empleados de los Gobiernos de Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, se lee en la nota presidencial, precisa Los Ángeles Times.

Imposiciones desde criterios imperiales

Según el señor Biden, las sanciones responden a que los citados países no hacen «lo suficiente» para combatir el tráfico de personas y la medida se mantendrá en vigor «hasta que dichos Gobiernos cumplan con los estándares mínimos” de la Ley de Protección de Víctimas de Trata“ o hagan esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos”.

Acorde con su interpretación personalísima, el mandatario norteño dictó orientaciones a los representantes de los Estados Unidos en cada banco multilateral de desarrollo para que “voten en contra y hagan todo lo posible para denegar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la institución” que no estén dirigidos a lo que ellos consideren «ayuda humanitaria», «ayuda comercial» o «ayuda para el desarrollo».

Washington sanciona con esta directriz a Afganistán, Birmania, China, Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Irán, Nicaragua, Rusia y Siria.

También el presidente de EE.UU. determinó que no se suministrará “asistencia no humanitaria y no relacionada con el comercio” a Afganistán, Birmania, China, Comoras, Guinea-Bissau, Irán y Sudán del Sur.

Agencias de información apuntan que quedaron excluidos de esas medidas, por “interés nacional”, Argelia, Malasia, Turkmenistán y Venezuela.

En el caso de Rusia y Eritrea, se concedió una “exención parcial” que permite la financiación de programas educativos y de intercambio cultural dirigidos a funcionarios o empleados de sus Gobiernos.

pero no se aclara la naturaleza de tales programas ni los verdaderos fines que estos persiguen.

Estados Unidos ha publicado en años pasados su propia “lista negra” de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas.

Dicho listado puede llevar a la imposición de sanciones como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial para los países sancionados o la exclusión de préstamos de instituciones, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), si así lo decide el presidente de Estados Unidos.

Es una práctica que denota la intencionalidad de imponer dictámenes desde la posición imperial, que pretende, en pleno siglo 21, ejercer un poder absolutista con intenciones de no reconocer soberanías y doblegar la voluntad de otros pueblos que no se pliegan a los designios del emperador de turno.