Destaca publicación estadounidense decisión de Cuba de defender su soberanía

La publicación estadounidense The Hill resaltó hoy la voluntad de Cuba de defender su soberanía ante los intentos por desatar un estallido social en la isla caribeña.

El periódico exaltó las acusaciones del gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel contra Washington, al que señala como principal coordinador y promotor de una protesta no autorizada por las autoridades cubanas, que pretende ocurrir el próximo 15 de noviembre.

En un artículo firmado por el periodista Lexi Lonas, el medio oficial estadounidense citó las palabras pronunciadas por el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, este miércoles durante una comparecencia ante diplomáticos y prensa acreditada en la isla.

“Estados Unidos -explicó Rodríguez- está ayudando a planificar una protesta que el gobierno cubano ha prohibido en un nuevo intento por desestabilizar el país”, compartió el medio.

También añadió la siguiente cita del ministro cubano: «La política de Washington está condenada al fracaso. Es inviable. No ha funcionado durante 60 años. No funciona ahora … y no funcionará en el futuro».

Este jueves, en su cuenta oficial de Twitter, el presidente cubano afirmó que el obstinado deseo de ver el fin de la Revolución fundada por el líder histórico Fidel Castro en 1959 nunca se hará realidad.

Despierten de ese sueño. No va a suceder, remarcó el jefe de Estado en esa red social.

Los intentos desestabilizadores ocurren en un momento en que la isla vuelve paulatinamente a la normalidad debido al control de la Covid-19, mientras los estudiantes regresan a las aulas y se reabren las fronteras para recibir viajeros internacionales.

“Lo ha dicho nuestro canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, y lo reitero: la política de Estados Unidos contra Cuba está destinada al fracaso”, aseveró Díaz-Canel.

