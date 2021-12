Descubren cápsula del tiempo del siglo XIX

Obreros estadounidenses hallaron una caja del tiempo mientras trabajaban en el desmantelamiento del pedestal de la estatua del general confederado Robert E. Lee en Richmond, en la capital del estado de Virginia.

«¡La encontraron! Esta es probablemente la cápsula del tiempo que todo el mundo estaba buscando. La están estudiando los conservadores, ¡estén atentos a los próximos pasos! (No se abrirá hoy)», escribió Ralph Northam, el gobernador de ese estado en su cuenta de la red social Twitter.

They found it! This is likely the time capsule everyone was looking for. Conservators studying it—stay tuned for next steps! (Won’t be opened today) pic.twitter.com/3lWrsPGZd2

Relata Rusia Today que horas más tarde el político divulgó las imágenes de la caja bajo la influencia de los rayos x. «Los rayos X ofrecen un primer vistazo del interior de la cápsula del tiempo: los expertos creen que puede haber monedas, libros, botones e incluso municiones de la Guerra Civil. ¡La caja se abrirá mañana a las 13:00!», indicó.

X-rays give a first look inside the time capsule: Experts believe there may be coins, books, buttons, and even ammunition from the Civil War.

The box will be opened tomorrow at 1:00 PM! pic.twitter.com/zyVWoHa61o

— Governor Ralph Northam (@GovernorVA) December 27, 2021