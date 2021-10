Declaran estado de emergencia en California

A causa de un derrame de petróleo en el condado Orange, el gobernador de California, Gavis Newson, declaró este martes el estado de emergencia.

En la localidad se registra el vertido de más de 540 000 litros de crudo esparcidos por aproximadamente 40 kilómetros de costa.

#OCOilSpill Update:

This morning out office met with @ochealth @newportbeachgov @CityofHBPIO @OCSDHarborOps @HBFD_PIO @HBPoliceDept for updates.

-The oil infiltrated Talbert Wetlands and caused significant damage

-Oil is on shoreline HB state beach & the River Jetty next to NB

— Supervisor Katrina Foley (@SupervisorFoley) October 3, 2021