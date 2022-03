Brest Region (Belarus), 07/03/2022.- A handout photo made available by BelTA news agency shows hall is ready for Russia-Ukraine ceasefire negotiations, at an undisclosed location in the Brest region, Belarus, 07 March 2022. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law and triggering a series of severe economic sanctions imposed by Western countries on Russia. (Incendio, Bielorrusia, Rusia, Ucrania) EFE/EPA/MAXIM GUCHEK / BELTA HANDOUT MANDATORY CREDIT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Rusia y Ucrania retoman cuarta sesión de diálogo Comparte: La cuarta ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania comenzó este lunes mediante videoconferencia, para la búsqueda de una solución pacífica al conflicto. Según reseña el sitio web de Telesur, Mijaíl Podoliak, jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, señaló: “Negociaciones. 4ta ronda. Sobre la paz, alto al fuego, retiro inmediato de tropas y garantías de seguridad. Discusión dura”. Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022 La delegación Rusa no se ha pronunciado acerca del inicio de esta cuarta sesión de diálogo. En las tres anteriores exigía la desmilitarización de Ucrania, garantías constitucionales de neutralidad, el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, en la zona hullera del Donbass, y la soberanía rusa sobre Crimea, explica el sitio web DW. Podoliak calificó de difícil esta cuarta sesión de diálogo, en una jornada que destaca el ataque con misil de las tropas ucranianas contra una zona residencial en la república de Donetsk. Tras la tercera ronda realizada el 7 de marzo, ninguna de las delegaciones satisfizo sus intereses y se complejizó la búsqueda de nexos comunes en sus posturas. (ALH) Lorena Acosta Díaz/Estudiante Comparte Facebook

