Congreso de los Estados Unidos aprueba plan de infraestructuras de Joe Biden

El plan de infraestructuras de 1,2 billones de dólares propuesto por el presidente Joe Biden quedó aprobado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Our infrastructure bill will make high-speed internet affordable and available everywhere in America, so no parent has to sit in the parking lot of a fast food restaurant so their child can access the internet to do their homework. — Joe Biden (@JoeBiden) November 6, 2021

En agosto pasado el Senado aprobó el plan. Desde entonces llevaba atascado en la Cámara de Representantes, que en definitiva lo aprobó con 228 votos a favor y 206 en contra.

Tonight, I proudly signed the historic Bipartisan Infrastructure Framework and sent it to @POTUS to be signed into law. This bill delivers a once-in-a-century investment in our infrastructure, creates good-paying jobs and takes a crucial step to #BuildBackBetter For The People. pic.twitter.com/atJPzRVclu — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 6, 2021

Con este fondo se prevé la financiación para reparar carreteras y puentes, así como los sistemas de energía y de transporte público en los próximos cinco años, revela una nota de Telesur.

The Bipartisan Infrastructure Deal that passed the House of Representatives will create good-paying union jobs and will transform our nation’s transportation system. pic.twitter.com/sge7GUtSiG — Joe Biden (@JoeBiden) November 6, 2021

Joe Biden consideró la aprobación de su proyecto como un avance colosal, tras meses de complicadas negociaciones. Dijo que la ley creará millones de empleos para personas que no necesiten título universitario.

Para aplicarse el nuevo plan de infraestructuras solo resta la firma del propio presidente Joe Biden. (PRM)