Clima tenso en Afganistán tras control del poder por los talibanes

Al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas durante una manifestación entre talibanes y personas opuestas a sustituir la bandera tricolor del país.

Los talibanes reprimieron a los huelguistas, quienes se resisten a cambiar la bandera del país por la que representa al Emirato Islámico, según refiere Telesur.

Ciudadanos de varias urbes también salieron a las calles, justo en el Día de la independencia afgana del control británico. Los militares dispararon contra la multitud, reportan medios internacionales de prensa.

https://twitter.com/descifraguerra/status/1427743950161563650

Previamente, el Consejo Interino, formado para la transición del poder, convocó a una reunión en la noche del miércoles 18 de agosto donde participaron varios jefes talibanes. Entre los temas del encuentro figuraron el control y la seguridad del país.

Abdullah Abdullah, presidente del Consejo para la Reconciliación Nacional, intercambió con el alto miembro de la fracción talibán Haqqani, Khalil Al-Rahman Haqqani, sobre la seguridad de los ciudadanos en Kabul y la unidad y cooperación para el “futuro país”. Abdullah Abdullah dijo que “se priorizará la seguridad y protección de la vida, la propiedad y la dignidad de las personas”.

HE Dr Abdullah Abdullah, Chairman of HCNR @SapedarPalace, yesterday evening at his residence met Mr Khalil Al-Rahman Haqqani & his accompanying delegation of Taliban in Kabul.

HE @KarzaiH, Mr Fazal Hadi Muslimyar & several other elders & personalties attend the meeting. 1/5 pic.twitter.com/3emd3QGM2j

— Dr. Abdullah Abdullah (@DrabdullahCE) August 19, 2021