China una vez más junto a Cuba y contra el bloqueo

El Gobierno de China ratificó su oposición a los intentos de sanciones e intervención en asuntos internos de otros países por parte de la administración de Estados Unidos. La declaración destaca además el rechazo al bloqueo económico impuesto a Cuba por el gobierno norteamericano.

La cancillería del gigante asiático precisó que Washington lleva adelante su política contra Cuba y otros países con el pretexto de una supuesta defensa de la libertad, los derechos humanos y la democracia.

«Instamos a Estados Unidos a que preste atención al llamamiento universal de la comunidad internacional y levante de inmediato y por completo las sanciones», declaró un portavoz de Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Según apunta la multinacional Telesur, la diplomacia china recuerda que el bloqueo económico, comercial y financiero de EE.UU. obstaculiza gravemente los esfuerzos de Cuba por mejorar su economía y los medios de vida de su pueblo, y pisotea el derecho de los cubanos a la subsistencia y el desarrollo.

#China firmly opposes the recent #US #sanctions against #Cuba, which is another example of typical US-style double standard and bullyism.https://t.co/xqzInFCzuf

— Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) August 4, 2021