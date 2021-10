Celebran el levantamiento de las restricciones por el COVID-19 en Suecia con bailes en los bares

Los residentes de Suecia salieron a bailar en bares y clubes para celebrar el levantamiento de la mayoría de las restricciones impuestas para frenar la propagación del coronavirus en el país.

Desde el miércoles 29 de septiembre, entró en vigor el paso 4 del plan del Gobierno para la supresión de restricciones. Los bares y restaurantes ya no están obligados a colocar mesas a una distancia mínima y pueden recibir tantos clientes como deseen.

People celebrating the end of the restrictions during the covid-19 pandemic at Stureplan in central Stockholm, Sweden pic.twitter.com/1X8wk3pQos

— CseeThru (@CseeThru) October 1, 2021