Aumentan en más de 100 millones los casos de depresión y ansiedad en el mundo 

La crisis por la covid-19 hizo que durante 2020 aumentaran en 129 millones los casos de trastornos de depresión y ansiedad en el mundo, un alza de 25% en comparación con 2019, según un estudio científico que analizó datos de más de 200 países y territorios.

La investigación, cuyos resultados fueron publicados en la revista The Lancet, encontró que en medio de la pandemia el consumo de psicofármacos aumentó cuatro veces más que el de medicamentos en general.

El estudio “Global Prevalence and Burden of Depressive and Anxiety Disorders in 204 Countries and Territories in 2020 Due to the Covid-19 Pandemic” (Prevalencia y carga global de desórdenes depresivos y de ansiedad en 204 países y territorios en 2020 debido a la pandemia de covid-19), señala que se registraron 53.2 millones de casos más de depresión severa (+ 27.6%) y 76.2 millones de casos de ansiedad (+ 25%).

Según sus autores, las mujeres y los jóvenes son los principales afectados. Dos tercios de los aumentos (tanto en trastornos depresivos como de ansiedad) afectan a mujeres: 35.5 millones de casos adicionales de depresión (frente a 17.7 de hombres) y 51.8 millones de ansiedad (frente a 24.4 millones en hombres).

“Antes de la pandemia, los recursos para salud mental estaban infradotados y desorganizados pese a la evidencia de que la prevención efectiva y las herramientas de intervención funcionan”, apuntan los investigadores, y advierten que con la crisis por la covid se hizo más difícil adquirir medicación y tener atención presencial.

Según estimados incluidos en la investigación, de no haber existido la pandemia, 193 millones de casos de trastorno depresivo severo (2 471 casos por 100 000 habitantes) se habrían registrado en todo el mundo durante 2020.

Sin embargo, en un escenario condicionado por la pandemia hubo el pasado año hasta 246 millones de casos (3 153 por 100 000 habitantes), un incremento del 28%. Más de 35 millones de esos casos corresponden a mujeres.

Las cifras referidas al trastorno de ansiedad son mayores. Las estimaciones del modelo sugieren que en 2020, sin pandemia, se habrían dado a nivel mundial 298 millones de casos de trastornos de ansiedad (3 825 por cada 100 000 habitantes).

Pero con el impacto de la covid en las sociedades, el estimado aumenta hasta unos 374 millones de casos (4 802 por 100 000) durante 2020, un 26% más. Casi 52 millones de los casos adicionales fueron en mujeres.

Alize Ferrari, coautora del estudio y líder del grupo de investigación de enfermedades mentales del Queensland Centre for Mental Health Research, en Australia, señaló que la pandemia “exacerbó las desigualdades que existían”.

“Los cuidados y las responsabilidades domésticas siguen recayendo en las mujeres y, además, sufren violencia de género, también incrementada en varias etapas de la pandemia”, agregó.

En cuanto al impacto en los más jóvenes, la investigadora vincula el malestar con el cierre de las escuelas y las restricciones que limitaron la interacción social con iguales de los adolescentes.

La distribución del incremento de trastornos no es homogénea entre países. La investigación concluye que las peores cifras en trastornos depresivos y ansiosos se reportan en los países con mayores tasas de infección y más restricciones de movimiento de la población.

Pero los expertos advierten que estos datos geográficos hay que tomarlos con cautela, porque no se dispone de los mismos estudios en todas las zonas del mundo.

Además, los cálculos se basan más en síntomas que en diagnósticos, no se diferencia entre personas que atravesaron o no la enfermedad y tampoco se distinguen las causas de los trastornos.

Con información de ANSA