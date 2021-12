Atentado terrorista en el Congo provoca varias muertes

La explosión de una bomba en la noche de este sábado 25 de diciembre en un bar de la localidad de Beni, en el noreste de la República Democrática del Congo, ocasionó la muerte de al menos ocho personas, según confirmó el ministro portavoz del Gobierno, Patrick Muyaya.

Según destaca Telesur, aseguró Muyaya que el siniestro fue provocado por un kamikaze a quien se le había denegado la entrada al bar, lleno de clientes con motivo de las fiestas de Navidad quien activo la bomba justo a la entrada.

The explosion killed at least six people including two children. It hit the restaurant – bar «inbox» in the center of #Beni . #DRC https://t.co/zuXD2ncOS5

El Gobierno del país africano condenó el acto terrorista y envió sus condolencias a las familias de los afectados. Las fuerzas de seguridad investigan los detalles del ataque, mientras grupos de la zona atribuyen la autoría de la agresión a los rebeldes de las ugandesas Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), grupo insurgente que comete frecuentemente masacres en la zona.

Six people were killed yesterday in a horrific attack in #Beni, #DRCongo, including two children. People from Beni and NE Congo are already suffering from an immense humanitarian crisis, more light must be shed on their situation. https://t.co/5wqKRRq7bF

