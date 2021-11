Atentado con un coche bomba deja varios muertos en Somalia

La explosión de un coche bomba en la capital de Somalia, Mogadiscio, provocó ocho personas fallecidas y 17 heridos.

El grupo armado Al-Shabab se atribuyó la autoría del acto terrorista, que perseguía atacar a un convoy de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. A las 7 horas local ocurrió el suceso, el cual ocasionó una columna de humo.

This is a tragedy. The explosion took place in front of Mucassar school at Hodan district in Mogadishu killing and injuring stidents and civilians near by.@HarunMaruf @HannaAli pic.twitter.com/mGW6uLTvp7

— Dr. Abdulkadir Adan (@DrAadem) November 25, 2021