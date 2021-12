António Guterres aboga por la recuperación para el 2022

La recuperación tras dos años de pandemia global de Covid-19 constituye el propósito para el 2022, destacó en su mensaje de Año Nuevo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres.

Guterres calificó de fracaso la estrategia de acaparamiento de las vacunas y llamó a encontrar una forma más equitativa de abordar la pandemia o, dijo, “todos seremos víctimas de ella”.

Moments of great difficulty are also moments of great opportunity:

To come together in solidarity.

To unite behind solutions that can benefit all.

And to move forward with hope in what our human family can accomplish.

Together, let’s make recovery our resolution for 2022. pic.twitter.com/l72ISh0b7V

— António Guterres (@antonioguterres) December 29, 2021