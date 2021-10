Alec Baldwin rompe silencio tras matar accidentalmente a la directora de fotografía en un rodaje

El actor estadounidense Alec Baldwin habló este sábado por primera vez tras la muerte accidental de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, a la que disparó con el arma que estaba usando durante el rodaje de un wéstern.

«No se me permite hacer ningún comentario, porque se trata de una investigación en marcha», dijo Baldwin ante un grupo de periodistas en un video difundido por el sitio web TMZ. «Me lo ha ordenado el Departamento del Sheriff de Santa Fe [Nuevo México, donde se produjo el accidente]. No puedo responder ninguna pregunta sobre la investigación. No puedo», recalcó.