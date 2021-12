Al menos 33 muertos deja paso de tifón Ray en Filipinas

Más de 300 mil aldeanos de las zonas central y sureña de la ínsula tuvieron que huir a lugares seguros, previo al impacto del meteoro.

Al menos 33 personas murieron y más de 328.000 fueron desplazadas debido al paso del Rai en la región central de Filipinas, que provocó destrozos e inundaciones, según informes de la agencia de desastres del país.

La fuerza de los vientos de Rai bajó a 150 kilómetros por hora al avanzar por el archipiélago, dejando a su paso inundaciones en pueblos, árboles arrancados y viviendas de maderas destrozadas en uno de los ciclones más fuertes que hayan golpeado Filipinas en la presente temporada de tormentas.

La embestida del tifón, conocido como Odette en el país y el decimoquinto en llegar a Filipinas este año, ha pasado por un total de nueve islas donde ha destruido las comunicaciones en algunas áreas y provocado daños en numerosos edificios.

En su punto más fuerte, Rai acumuló vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 270 kph, una de las más poderosas en los últimos años en golpear el archipiélago del sudeste asiático propenso a desastres, que se encuentra entre el océano Pacífico y el Mar de China Meridional.

Más de 300 mil personas huyeron de sus casas y hoteles de playa cuando el tifón Rai arremetió contra las regiones del sur y centro del país, donde dejó zonas sin comunicación y derribó postes de electricidad.

Se estima que alrededor de 200.000 personas se refugiaron en 8.000 centros de evacuación organizados por las autoridades.

IOM teams are on the road transporting an additional 2,000 @USAIDSavesLives shelter-grade tarpaulins from @dswdserves national warehouse to Southern Leyte and neighboring islands affected by #OdettePH . These tarps have been prepositioned since last year for the typhoon season 🌀 pic.twitter.com/rWpYe39YfE

Las autoridades de las islas Dinagat, una de las primeras provincias azotadas por los fuertes vientos del llamado supertifón, permanecieron aisladas el sábado debido a la caída de las líneas eléctricas y de comunicación.

Pero su gobernadora, Arlene Bag-ao, logró publicar un comunicado en el sitio web de la provincia para decir que la isla de unos 180.000 habitantes “ha sido arrasada hasta los cimientos”.

Además, pidió comida, agua, refugios temporales, combustible, kits de higiene y suministros médicos y adelantó que hasta ahora solo se han reportado unas pocas víctimas en la capital porque otras ciudades permanecen aisladas.

As Typhoon Odette pounds hard at the Philippines, its repercussions are now hitting Malaysia.

Dubbed “Tropical Depression 29”, it is categorised as a rapidly rotating storm system commonly referred to as a tropical cyclone that sustains winds between 50km/h and 60km/h. pic.twitter.com/GX2gWYKmCs

— TheVibes.com (@thevibesnews) December 18, 2021