La pequeña Yoandra sonríe, y no existe otra idea primaria que sustituya el encabezado de su historia. Pudiera resumirse todo aquí, con la foto, en el beso inmenso de su joven madre; pero el privilegio de esa discreta silueta de felicidad trasciende en la grandeza de hombres y mujeres al servicio de la salud, profesionales que humanizan la sensibilidad y el amor por la vida. Fue un regalo su sonrisa, apenas con 72 horas de ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Pediátrico de Matanzas Eliseo Noel Caamaño.

Yoandra Rodríguez Cobas tiene un año y un mes, nació con una protuberancia en el lado izquierdo de su rostro que luego fue creciendo hasta convertirse en una inmensa malformación vascular linfática macroquística que abarcaba parte de su cara, cuello y tórax.

“Fue parto natural, con 35.2 semanas de gestación. La niña tuvo un peso de siete libras y desde sus primeras horas de vida fue trasladada hacia el cunero. La vi cuando debía darle el pecho. Noté de inmediato que tenía una inflamación y pregunté a la neonatóloga qué tenía”, relata Adriannys Cobas García, madre de Yoandra.

Los estudios posteriores confirmarían el diagnóstico. Sin embargo, hasta cumplido el año, la niña no debía ser operada. En el transcurso existió un seguimiento por parte de las áreas de salud, incluido el hospital. “Algunos familiares me decían que ella se iba a quedar así, que la operación no sería posible. En cambio, yo creía en Dios y en la ciencia cubana. Tenía la confianza en que mi niña iba a estar bien”, asegura la joven madre de 22 años.

Los primeros detalles relacionados con el caso de Yoandra fueron públicos gracias a la comunicación del director del hospital, el Doctor José Hernández Hernández, quien en su cuenta en Facebook reveló las gestiones asistidas entre el pediátrico matancero y el hospital Calixto García, de la capital cubana, para acometer la operación médica, así como la evolución de la infante.

Puedes leer: Realizan compleja intervención quirúrgica en Hospital Pediátrico de Matanzas

“Lo significativo es la magnitud de la malformación. En nuestros servicios hemos asistido en otras ocasiones este tipo de pacientes, pero en particular el caso tenía gran relación con la glándula parótida y el nervio facial.

«Para los cirujanos pediatras no es común tratar las intervenciones cuando incluyen la parótida. De ahí el acercamiento al Doctor Guillermo Sánchez Acuña, jefe del Servicio de Cirugía Máxilo Facial del Calixto. Fue una operación laboriosa y delicada”, comenta el cirujano Abel Santana al referirse al trabajo que logró separar la masa poliquística sin dañar las estructuras vitales de la niña, y por consiguiente evitarle secuelas.

Mientras el doctor Abel conversaba, las llamadas a su celular eran insistentes. El pueblo matancero hacía llegar por diversas vías su reconocimiento y preguntaba por Yoandra; todos querían saber de su evolución. Él respondía con serenidad: “Bien, bien, se está recuperando bien, gracias”.



Al otro lado, en la sala de cuidados progresivos, Adriannys abraza a su niña. Es ella la que agradece la inmensidad de doctores como Abel, o como José, el profesor Guillermo, el gran equipo multidisciplinario que participó en otra conquista para la ciencia de Cuba y para la vida. Pronto volverán a su pueblito del municipio de Jovellanos con una niña sana y feliz.

Yoandra pide una compota, toma yogurt, juega con un llaverito. Busca el calor de su madre, nos mira y sonríe. ¡Sonríe!