Un médico matancero en Guyana

«No es sólo el idioma lo que puede funcionar como una barrera. En Guyana existe otra cultura que tienes que aprender, otra alimentación incluso a la que hay que adaptarse, y todo esa mezcla le choca mucho a uno al principio. Es además adaptarse a una nueva manera de ser. El cubano es muy cariñoso, le gusta hablar y tocar a las personas, y aquí es diferente. Cosas que nosotros vemos como normales en Guyana pueden ser una falta de respeto. Entonces tienes que aprender todos estos códigos para poder insertarte normalmente a la vida cotidiana, tener un buen trabajo y ayudar a los pacientes.»

«Mi base es la medicina familiar. Soy médico de familia, aunque tengo el Máster en Urgencias y el Diplomado en Terapia Intensiva, pero nunca había trabajo en una Unidad de Cuidados Intensivos. La primera vez que me quedé solo al frente de la sala de terapia con 33 pacientes en estado crítico y tuve que tomar todas las decisiones durante 6 horas, fue de las experiencias más difíciles que he tenido en la misión. En ese tiempo tuve que hacer una reanimación, saqué a un paciente de un paro cardo respiratorio. Otro enfermo bajó mucho la saturación y tuve que proceder con una entubación endotraqueal, procederes que hasta el momento no había hecho y tuve que ejecutarlos sólo. Fue bien difícil al inicio, pero por todo lo aprendido pude realizarlo. Uno se siente que ha crecido como médico.»