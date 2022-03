ENTRE ESPINAS, ¿FLORES?

Diferentes factores inciden en la producción de flores y coronas en la ciudad de Matanzas. Ello incide en el servicio que se presta a la población. Sobre el tema versa el siguiente reportaje del periódico Girón.

Sobre las rosas rojas cae una lágrima. Aferrarse al gran ramo parece mitigar un poco el desconsuelo de la muchacha que vacila si acercarse al féretro o continuar con su sufrimiento en silencio, apartada de quienes se asoman una y otra vez para atrapar el último recuerdo del rostro.

Detrás del ataúd varias coronas permanecen sombrías, sin mucha vida ya. Algunos girasoles y flores de papel conforman su centro, que termina en dos cintas blancas, en gran contraste con el espeso ramo de la joven que llora.

Casi nadie repara en ellas, no es momento para eso, ¿o sí? Dos señoras que esperan el entierro comentan sobre las coronas de antes, más vistosas y baratas. “Ahora las flores cuestan un ojo de la cara, como todo, pero qué hacer si es el último adiós a un familiar querido”.

Me acerco y callan. Creo que presienten mis intenciones, mas, prefiero no importunarlas con preguntas vanas. Me limito a observar las flores mustias.

UN CAMINO DE ESPINAS