Tecnofrío: una apuesta por la diversificación de servicios

Con la entrada en vigor del decreto ley para la aprobación de las Mipymes, Mailén Domínguez y su esposo descubrieron una nueva forma de expandir su negocio. Entre los cuatro proyectos aprobados en el municipio Pedro Betancourt, Tecnofrío inicia con éxito sus funciones como microempresa.

Pero a la reparación y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado, así como la venta al por menor de equipos de segunda mano que se recuperen, Tecnofrío suma también la fabricación.

“Hacemos frízer, neveras y cajas de agua. Ya tenemos muchas ofertas de trabajo en varias empresas de toda la provincia, asimismo hemos fabricado algunos de estos equipos para las escuelas”, agrega.

Sin embargo, ciertos obstáculos atentan contra el potencial de estos nuevos actores económicos.

“La traba que veo es la obligación de realizar las compras a través de una empresa estatal, lo que ha generado muchos criterios negativos. Y es bueno saber que se encuentra sujeto a estudio porque su solución resulta esencial para nuestro desarrollo”, señala Noslén Suárez.

“Tengo la tecnología y los mecanismos-agrega– porque fui profesor de Inglés y ese dominio del idioma me ha permitido comunicarme con proveedores de Panamá, México, etc. Sin embargo, no entiendo cómo es posible que particulares como yo de estos dos países, después de comprar los productos a China, puedan venderme el 50 por ciento más barato de lo que me pide una empresa estatal aquí”.