Roberto Pérez Betancourt y el periodismo como escuela de la vida

Roberto Pérez Betancourt ha dedicado su vida al periodismo. Sus trabajos prestigiaron las páginas del periódico Girón y la agencia Cubana de Noticias. Además se desempeña como colaborador de diferentes medios digitales y ha contribuido a la formación de las nuevas generaciones. Este año como reconocimiento a su trayectoria recibió el Premio Nacional de Periodismo José Martí (2022) por la obra de la vida.

Roberto llegó al periodismo por su vínculo desde muy joven con la imprenta en los diarios El País y Excelsior y después del triunfo de la Revolución en enero de 1959 en Noticias de Hoy . Cuenta el maestro de generaciones que después de esos primeros pasos fue a la Universidad de la Habana en el curso dirigido para estudiar Periodismo.

La vida lo llevó a involucrarse como corresponsal de guerra en Angola y luego en Etiopía.Una experiencia bien difícil la de contar las vivencias de la guerra y estar lejos de la tierra que lo vio nacer y la familia.

«A solicitud del MINFAR me mandan a trabajar al Periódico Verde Olivo en misión internacionalista en el año 1988. Ahí estuve como corresponsal de guerra. En el 89 le dieron cumplimiento de misión al resto de los compañeros y a mí me prorrogaron un año la estancia. Cuando ya había cumplido mi misión en Angola recibí ordenes de trasladarme a Etiopía. Es una experiencia que te alimenta el alma, que te da fuerzas en tus convicciones ideológicas.»

Hasta los 60 años de edad se mantuvo trabajando para luego acogerse a la jubilación más no al retiro de la profesión. Para su sopresa, unas semanas después de jubilarsela la propia agencia lo llamó para contratarlo para que hiciera comentarios, crónicas y otros géneros de opinión y análisis. Así fue como entonces desde su casa siguió trabajando.

La docencia siempre lo ha apasionado. Por esos durante años impartió clases en la Universidad de Matanzas a quienes se formaban como futuros profesionales de la palabra.

«Me gusta la docencia. Los jóvenes me retroalimentan el espíritu, me siento muy bien cuando estoy con ellos y pierdo la noción de la edad que tengo. Discuto de los problemas cotidianos con ellos, me peleo y eso te hace sentir igualmente joven. Es importante. Yo voy a cumplir 82 el 7 de junio de este año, pero mentalmente no me siento de esa edad.»