Resiliencia

Un día, como por arte de magia, te levantas y ya no sientes el pecho oprimido. Sales de tu casa y esta vez no te olvidas del nasobuco, ni de rellenar el pomo de la solución hidroalcohólica. Ahora eso es tan común como llevar tu carnet de identidad en la cartera.Sales a un mundo donde solo ves los ojos de quienes te rodean y has aprendido a leer en ellos, hasta para adivinar estados anímicos aunque no veas totalmente los rostros. Reparas más en las miradas y te conformas con la efusividad que algunas irradian.

Ves los tapabocas tendidos en los balcones de toda la ciudad y no te alarmas, más bien te da tranquilidad. Ahora las varias capas de tela que cubren tu boca y nariz no te quitan el aire y respiras tranquilo mientras las usas. Incluso tratas de buscar que combinen con tu ropa diaria como si fueran zapatos o carteras.

Compras nasobucos y lo sientes como el dinero mejor invertido. Te satisface poder almacenar un par en tu bolso y brindarle uno al despistado que dejó caer el suyo al suelo por estar tomándose el café mientras el protector buconasal solo le colgaba de una oreja.

Te resulta extraño ver en la televisión que las personas se saluden con besos. Contra tu voluntad repeles, hasta cierto punto, esos abrazos que tanto necesitas para mantenerte en pie.

Pasaron los meses y tus manos no se resienten ante el exceso de agua clorada o alcohol y cuando divisas un pomo o botella de alguno de estos líquidos presurosa las bautizas con ellos.

Y en medio de toda esta catarsis colectiva en la que vives hace casi dos años te aferras al mar, ese mismo que no pisas hace meses y refugias allí tus esperanzas. Te mantienes en marcha, pero haciéndole pausa a los sueños, acomodándolos en los espacios pequeñitos de las gavetas del closet donde se guardan las cosas importantes. Te topas con ellos mientras desordenas el cajón tratando de encontrar el naso que te gusta y aun así te acostumbras…. a dejar para después la reunión familiar el día de tu cumpleaños, a besar a tu abuela en la distancia teniéndola en frente y a abrazar a tus sobrinos mediante videollamada. Y te acostumbras… porque entiendes que esa es la mejor manera de mantenerlos a salvo.