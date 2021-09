Protocolos de atención a embarazadas y puérperas en Matanzas: garantía para su salud

El comportamiento de la COVID 19 en las gestantes y puérperas en los últimos meses enciende las alarmas de las autoridades de Salud en la provincia. La situación se tornó más compleja durante los últimos meses a raíz de la presencia de la cepa Delta en el territorio. El nuevo escenario obligó a rediseñar los protocolos de atención a las pacientes obstétricas para salvar la vida como principal prioridad.

La Dra. Estrella Echavarría Ortiz, jefa del Programa Materno Infantil en la provincia de Matanzas, comenta que en el 2020 el comportamiento de la enfermedad fue totalmente diferente en este tipo de paciente.

«Este año, con la llegada de la cepa Delta al país y al territorio matancero, el comportamiento ha sido totalmente diferente. Hasta la fecha más de mil embarazadas ya han padecido la COVID 19, lo que representa casi el 36% del total. No se trata sólo de la alta incidencia, sino del comportamiento del cuadro clínico y su evolución hacia formas graves de la enfermedad. Esto ha traído aparejado el fallecimiento de embarazadas.»

La comunidad científica se basa en evidencias y las relacionadas con el comportamiento de la COVID 19 obligaron a rediseñar de manera rápida los protocolos para la protección a ese grupo tan vulnerable, sobre la base de los factores de riesgo relacionados con la diabetes, el sobrepeso, la obesidad y la hipertensión.

Un por ciento considerable de los casos evolucionan hacia formas graves de la enfermedad a partir del tercer trimestre, algunos con un desenlace fatal. Es por ello que uno de los cambios está asociado al ingreso en hogares maternos de las pacientes a partir de las 26 semanas de embarazo, siempre que presenten factores de riesgo.

En los municipios que no cuentan con hogares maternos se abren centros de atención a a la embarazada para reforzar la asistencia de atención prenatal. Estas instituciones no son solo para que la paciente esté aislada y no enferme, sino para darle continuidad a la atención prenatal. Echavarría Ortiz agrega que la intención es que los centros se parezcan y funcionen como un hogar materno.

«Los locales deben reunir las condiciones para evitar el contagio con la COVID 19, cumplir con el distanciamiento que se requiere, el espacio entre las camas, la ventilación, la higiene. Y que se pueda, con los recursos humanos especializados, dar continuidad a los ultrasonidos, los exámenes de laboratorio y todos los complementarios de la atención prenatal, de acuerdo con el tiempo gestacional de cada paciente.»

El entendimiento por parte de la familia resulta esencial para apoyar estas medidas y contribuir a la salud de las gestantes. A través de los equipos básicos de Salud, el médico y la enfermera, ha fluido la comunicación con la familia. La especialista asegura que eso es parte esencial para ganar la batalla de la vida. En algunos casos el ingreso oportuno ha salvado la vida a las pacientes. En otros casos se ha gestionado el traslado de familiares para el cuidado de los hijos más pequeños que quedan en casa.

El Dr. Omar Sánchez Aragón, especialista de I Grado en Ginecobstetricia, comenta que otro de los cambios en los protocolos indica el ingreso de las pacientes que son contactos de casos positivos. Incluso va más allá y se incluye a las embarazadas que tienen un familiar con síntomas respiratorios en casa que es sospechoso de COVID.

«De inmediato las gestantes se remiten al Hospital Faustino Pérez a una consulta multidisciplinaria para la evaluación. Puede ser que queden ingresadas en este hospital o sean remitidas al centro provincial para la atención a la paciente obstétrica. Allí el médico le hace una evaluación a cada paciente al llegar y continúa con una evaluación diaria, tres veces al día para ir catalogando el caso. Una vez que llegan al centro comienza el tratamiento de manera inmediata con Nasalferón dos veces por jornada durante 5 días.»

El especialista comenta que se trata de un centro adaptado, pero que cumple con el distanciamiento, la ventilación, la disposición de las camas. En cuanto a la alimentación, se ha tratado de que sea lo más balanceada posible.

En el caso de las embarazadas diagnosticadas como positivas, ingresan directamente en el Hospital Faustino Pérez. La evolución del 70% de las pacientes ha sido con síntomas leves de la enfermedad, como pérdida del gusto, el olfato, secreción nasal y tos esporádica. Existe otro grupo que sí ha presentado síntomas mas severos de la enfermedad, sobre todo aquellas que padecen diabetes, hipertensión y obesidad.

Sánchez Aragón confirma que en el caso de las puérperas se aplican los mismos protocolos de las embarazadas. Además insiste en la importancia de la atención y seguimiento poscovid.

«En todas las áreas de salud de los diferentes municipios existen consultas multidisciplinarias donde se sigue quincenalmente a todas las pacientes. También existe una consulta provincial en el hospital Faustino Pérez para aquellas que necesiten de una interconsulta con otros especialistas.»

El actual escenario marcado por una alta incidencia de la COVID 19 obliga a la reflexión, al aumento de la responsabilidad y al cumplimiento de las medidas epidemiológicas sobre todo en el hogar, en función de preservar la salud de las embarazadas y la vida de los bebés.

