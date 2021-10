Para que lo podrido caiga a tierra

Es terrible, pero es así: Fumo hace ya 54 años.

Se trata de mi elección, y de nada han valido consejos y autoconsejos. Por escribir del tema ya, en este preciso momento, enciendo un cigarro.

Y con él se me encienden recriminaciones, porque la distribución actual no es suficiente y se trata entonces de emparejar y entregar el mismo número de cajetillas a todos, aunque se trate de una mala balanza que equipara a quienes fuman y quienes no, y es madre del desbalance.

No pretendo un censo de adictos, aunque conste ese dato en los expedientes médicos. Sólo aspiro a que la cordura se una al corazón, y a que esos vecinos y allegados que tanto proclaman su amor por el prójimo no me vendan tan caro esos portadores de la nicotina reclamada por mi cuerpo.

El precio extraoficial, pero real, de los cigarros, se ha elevado a límites sorprendentes. En las pequeñas cafeterías particulares del barrio oscilan entre 80 y 250 pesos, y las más altas tarifas las muestran las cercanas al hospital, donde familiares de pacientes tratan de mitigar su sufrimiento o la espera con la esperanza contenida en la pequeña y peligrosa vaina blanca.

A ese, al que más lo necesita, vamos a subirle más aún el costo. A un gustazo, un trancazo.

Quien dice el cigarro dice las viandas, la carne de cerdo, los efectos electrodomésticos y hasta la humilde barra de maní.

Una conocida residente en La Habana, donde dice que se pueden adquirir relativamente fácil productos deficitarios, cualquiera sabe cómo, realizó este fin de semana un periplo por Matanzas para analizar qué compra y trae para revender. La parienta encuestó, efectuó su balance de riesgos y las opciones de mercado, y a partir del día primero ya tiene trazada su estrategia para la venta al por mayor y al menudeo. Descontados los gastos, prevé una sustancial ganancia sin regalar ni una gotica de sudor.

Siempre se ha dicho popularmente que el vivo vive del bobo. Se infiere que la informal empresaria es la viva, y muchos, unidos a mí, somos los bobos. Y somos los bobos quienes tratamos de salvar nuestro país, afectado por la más compleja situación económica, social y epidemiológica que la ha tocado enfrentar, y muchas veces por la ineficiencia de aquellos que tienen que controlar los recursos del Estado, de donde eventualmente se abastecen los revendedores.

Más allá de quienes lucran hoy con las necesidades de la población, quedamos quienes cada día realizamos malabares para subsistir, quienes debemos recordar que, de acuerdo con el juicio martiano, sólo dejan de entender la honradez en los demás los que han dejado de ser hombres honrados.

Y apelo de nuevo a la cordura y corazón, con palabras de nuestro Maestro mayor: “El egoísmo es el mal del mundo”, dijo, y afirmó: “De vez en cuando es necesario sacudir el mundo, para que lo podrido caiga a tierra.”