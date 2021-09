Mirada de amor

Unos ojos hermosos como haz de luz en invierno me miraban sin pudor, de una forma descuidada y simple. Tan simple que una a veces se cree tonta por la vergüenza de sentir el alma medio desnuda.

Aquellos ojos profundos de quien ya ha vivido bastante, «una eternidad», diría mi abuela, hablaban en silencio. Así conocí a Odalys Migkeila Guerra González, quien, con toda la dulzura y resolución propias de sus seis años, ya decidió su futuro.

«Quiero ser doctora», me dijo con firmeza. No pude menos que sonreír y de inmediato, porque los adultos nunca comprendemos nada, le pregunté: «Por qué?», «Para curar a las personas», respondió enseguida. No necesité más explicación. Más claro, ni el agua.

Pero el recuerdo de esta pequeña amiga y su mirada gentil caló profundamente en mí. Ella, junto a cuatro pequeños más, vive en el Círculo infantil mixto Los Duendecillos, en Matanzas. Allí se ubica uno de los tres hogares de Niños sin Amparo Familiar de la provincia, desde cero hasta seis años.

En la casita impecablemente limpia y con extremo cuidado para evitar la Covid 19, conocí a Migkeila. La seño me dijo que ese era el nombre, que a ella le gustaba y jamás se me ocurriría molestarla.

Estaba sentada junto a sus coterráneos y miraba los muñes cuando llegamos. Días atrás, vecinos del reparto Costa Azul, en Boca de Camarioca, me habían avisado de que entregarían donativos a los niños y niñas sin amparo familiar, y yo, periodista al fin, no podía desaprovechar la oportunidad de visitarlos.

Ropas y zapatos recibieron Migkeila y sus amiguitos, pero, sin dudas, los juguetes acapararon toda la atención.

El agradecimiento de las trabajadoras y la dirección del centro no se hizo esperar. Por mi parte, apenas pude concluir la entrevista, cuando la emoción dominó mi serenidad…

El amor derrumba las barreras de la Covid 19 y aflora el humanismo inherente de los cubanos y cubanas… para que un día los agradecidos, como Migkeila, también recuerden la luz.