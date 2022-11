Oficinas del Banco Popular de Ahorro (BPA) en Matanzas implementan el servicio de caja extra desde el mes de octubre, como alternativa ante el déficit de fluido eléctrico y la pérdida de conexión frecuente de los cajeros automáticos.

Esta variante permite a los clientes el acceso a su efectivo mediante las tarjetas magnéticas de moneda nacional. Hasta el momento están habilitadas para esta opción las tarjetas expedidas por el BPA y el Banco Metropolitano y estudian la incorporación de las del Banco de Crédito y Comercio (Bandec).



Para realizar la extracción de efectivo el cliente debe llevar instalada y actualizada la aplicación Transfermóvil en su teléfono celular. El monto mínimo a extraer es de 25 pesos y el máximo de 5000. El cliente solo debe escanear el código QR señalizado en cada oficina y teclear la cifra, además de rellenar el modelo de extracción manual de efectivo, con datos como el número de carné de identidad, y acudir a la caja.

Una de las facilidades del servicio de caja extra es que para realizarse no necesita fluido eléctrico ni conexión, señaló Luis Alberto Aguiar Vega, jefe del departamento de Banca Electrónica del BPA en Matanzas.

Según Aguiar Vega, en el municipio de Matanzas se puede solicitar el servicio de caja extra en el Área Anexa Playa y las Cajas de Ahorro de El Naranjal, Pueblo Nuevo, Ceiba Mocha y la de Medio y América, además de las dos sucursales: la ubicada en la calle Contreras y la del Parque de la Rueda Dentada. Todas atenderán en sus horarios habituales, de 8:00 am a 3:00 pm, de lunes a viernes, y de 8:00 am a 11:00 am los sábados.

De las 52 oficinas de BPA establecidas en la provincia, 46 ya prestan el servicio.

Ante la existencia de solo 12 cajeros automáticos en el municipio cabecera, la nueva opción representa un aliciente para los yumurinos, así lo considera la clienta Janet Nocedo Mora, quien agradece esta opción ante la problemática actual de falta de fluido eléctrico.

Esta variante del Banco Popular de Ahorro, con algunos elementos por pulir, posibilita a los matanceros obtener su dinero en efectivo a pesar de las dificultades energéticas y de infraestructura. (ALH)