Gaby tuvo 15, Gaby tiene 22

Gabriela López Padrón celebró sus 15 años como la mayoría de las jóvenes cubanas: fiesta, familia, amigos, brindis, videos, fotos, y sobre todo sueños, muchos sueños por cumplir.

Gabriela aspiraba a ser médico y para ello bebía libros, pero también era asidua a la discoteca, al encuentro estudiantil travieso, a escuchar la música de su tiempo, a ir a la playa y a descubrir las nuevas aplicaciones para multiplicar su móvil.

Cuando llegó la Covid, a Gaby, como a todos, se le transformó el mundo. Junto a sus compañeros se incorporó a esta desigual batalla con el virus letal, y las noches de festejo se le trocaron en horas de inquietud y desvelo.

Muy atrás quedaron los 15, aunque en enero de este año sólo cumplió 22, la cifra exacta para empeñarse en culminar el cuarto año de su soñada carrera de medicina.

Hace apenas unos días escribió en su cuenta de Facebook unas líneas que invocan al pensamiento.

Paciente: Si eres atendido por un estudiante, por favor, no te enojes. Como estudiantes nos prepara mos horas, días y noches, para ser una parte crucial en la prevención y restauración de tu salud. Tenemos como profesores a profesionales compartiéndonos todo su conocimiento y sabiduría. No te enojes si nos ves muy jóvenes o inexpertos, piensa que TÚ eres parte esencial de nuestra preparación. No te enojes si nos ponemos nerviosos, créeme: si a veces tenemos miedo, no es porque no sepamos, es porque no nos perdonaríamos hacerte algún daño. Recuerda que somos seres humanos, también tenemos necesidades, nos da sueño, hambre y cansancio, pero si nos toca atenderte, créeme que es porque queremos verte aún mejor y queremos ser parte de eso…

Ya la quinceañera no lo es, a la niña la vida le ha impuesto crecer y asimilar el universo aceleradamente. Por eso cuando hoy Gaby apela, por ella y sus condiscípulos, sólo cabe la respuesta de una mayor comprensión hacia esos jóvenes tan jóvenes a quienes ha correspondido en este mundo estremecido un inmenso rol social.