Forodebate: Servicios de la Aduana General de la República

Le ofrecemos una transcripción del forodebate realizado en TV Yumurí con la presencia de especialistas de la Aduana General de la República sobre los servicios y leyes existentes para la importación de artículos al país. La entrevista la moderó el periodista Pedro Rizo Martínez y contó con la presencia de la jefa del departamento de Asuntos Legales y Atención a la Población de la Aduana Matanzas, Mayelín Reyes Santana y del jefe del departamento de Procesos Aduaneros de la Aduana Matanzas.

Pedro: ¿Qué es la Aduana General de la República?

Mayelín: La Aduana General de la República es un órgano estatal de control subordinado directamente al Consejo de Ministros. Tiene como funciones esenciales controlar, facilitar y fiscalizar el tráfico internacional de mercancías de viajeros y el tráfico postal, además de proteger la sociedad socialista, la economía y el medio ambiente. A su vez, detecta el fraude y contrabando, y recauda los aranceles de aduana.

Pedro: Existen resoluciones sobre lo que puede o no importarse al país. ¿Qué está establecido en cuanto a este tema?

Mayelín: La Aduana se rige siempre por “La normativa aduanera”, un grupo de disposiciones dentro de las cuales la de mayor trascendencia es el Decreto ley 162 del año 1996. Este es el decreto ley que establece todos los principios de estructura de funcionamiento de la Aduana General de la República y también regula los regímenes aduaneros que rigen en nuestro país.

A partir del mismo existen otras disposiciones que son complementarias y que regulan cada uno de estos regímenes. Tenemos también el decreto 267 del año 2005 que establece el régimen sancionador ante determinadas infracciones de esta normativa aduanera.

Por su parte, el decreto ley 22 del año 2020, que sustituyó el decreto ley 22 del año 1979, establece el arancel no comercial de aduana. Este se aplica en el contexto del proceso de ordenamiento económico que se llevó en nuestro país.

Pedro: ¿Qué artículos tienen limitaciones para entrar al país y cuáles no?

Mayelín: La variedad de artículos que no se permiten entrar al país es diversa a partir de la revisión de la normativa aduanera en sus distintas denominaciones.

Existen un grupo de productos que no se pueden importar al territorio nacional, aventurarnos a mencionarlos todos incurriríamos en un riesgo de olvidar alguno, sin embargo, las cuestiones más importantes yo pienso que la podemos señalar.

En tal sentido, no se permite la importación a territorio nacional de drogas, sustancias sicotrópicas y otras de efectos similares a partir de una disposición emitida por el Ministerio de Salud Pública.

Pedro: En el caso de los cigarrillos electrónicos, ¿está prohibido su entrada?

Mayelín: Los cigarrillos electrónicos están de moda en los últimos tiempos y no está permitido su entrada. Esto se recoge en la resolución 23 del año 2020. De este modo se regula la importación de objetos, artículos e incluso literatura que propicien el consumo de la droga.

En los últimos tiempos percibimos intentos de introducir cigarrillos electrónicos al país y esto ha conllevado a la realización de un sin número de actuaciones, no se permite la entrada y deben ser retirados a las personas una vez que se detecta.

Pedro: Las personas que tengan duda, ¿a dónde pueden acudir?

La Aduana tiene una página web en Internet. En esta pueden obtener toda la información actualizada acerca de las disposiciones que están vigentes, e incluso la Aduana publica en su sitio algunas alertas sobre determinadas normativas jurídicas que son de interés. La Aduana posee un servicio de atención a la población en todo el país desde el nivel central de la propia Aduana General de la República hasta todas las provincias.

Pedro: Yo como ciudadano, quizás cuentapropista, ¿puedo importar artículos con un fin comercial?

Mayelín: Las importaciones de carácter comercial no pueden realizarlas personas naturales. Los artículos que se importan están sujetos a una cantidad y a criterios para determinar si puede tener un carácter comercial o no. En primer lugar, sobre las cantidades en el año 2014 la Aduana General emitió la resolución número 206, donde se establece por cada artículo qué cantidad se puede importar sin que se aprecie un carácter comercial, pero en esa propia resolución y ratificado también con posterioridad decreto ley 22 del año 2020, se recogen otros criterios para determinar el carácter comercial. Entre ellos, la naturaleza o los fines, es decir las funciones que cumple un artículo determinado, puede indicar que está destinado a una actividad comercial.

En tal sentido, las importaciones que hace la persona natural no pueden estar destinadas a su comercialización ni a ser usadas en una actividad comercial. Estamos diciendo que la persona trae una cantidad que va más allá de satisfacer una necesidad personal y que exceden las cantidades establecidas.

En el caso de las micro pequeñas y medianas empresas pueden importar y sí pudiera ser con carácter comercial o con otros fines. Lo anterior está legalmente establecido y para ello existen las importadoras. En los últimos tiempos esto se ha divulgado bastante en los medios de prensa, nuestro país ha adoptado medidas que no son propiamente de la Aduana, sino de la máxima dirección del país.

El Ministro de Economía ha brindado facilidades para las personas que ejercen una actividad por cuenta propia. Aquellos que tengan una organización comercial o mercantil pueden hacer importación de mercancías que necesiten para su actividad. Siempre por medio de empresas importadoras con las que establecen contratos.

Pedro: ¿Cómo son los aranceles aduaneros, cuánto ha cambiado?

Alejandro: Los pagos se realizan en moneda nacional y se declara cuando el pasajero arriba a la terminal aérea.

En este caso, el pasajero llena su declaración de Aduana y el valor lo debe declarar en usd (dólares americano), pero el pago final se realiza en moneda nacional. La Aduana no es quien cobra, existe un local dentro de la terminal aérea que se encarga de ello.

La persona tiene un límite de importación por valor de peso. Este se determina por una tarifa progresiva. Antes de la tarea ordenamiento se cobraba al cien y el doscientos por ciento, hoy esta tarifa se cobra al cuatro y al ocho por ciento para la primera importación.

Las personas en este sentido, se ahorran en la primera importación del año una suma importante. Antes de la tarea ordenamiento la persona natural pagaba en su primera importación 1492 pesos. Hoy es aproximadamente 1300 pesos.

Pedro: ¿Qué características tiene el equipaje acompañado y no acompañado?

Alejandro: El equipaje acompañado es toda aquella mercancía que trae la persona consigo cuando viaja. Se le aplica arancel de aduana siempre y cuando la persona tenga declarado algo que sea sujeto a dicho cobro. El equipaje acompañado está compuesto por disímiles mercancías, entre estas la miscelánea, los equipos electrodomésticos, partes piezas y accesorios. En el caso de los accesorios de uso personal, dígase celular o laptop no paga arancel.

Existen además equipos que son voluminosos y la aerolínea no le pide que forme parte de su equipaje acompañado.

Pedro: ¿Por qué proceso pasa el equipaje no acompañado?

Mayelín: La unión del equipaje acompañado y no acompañado constituyen la importación de la persona natural en el año y es de hasta los 1000 pesos.

En el caso del equipaje no acompañado cuando se realiza el despacho en la Aduana se le comunica hasta donde llegó y se le explica el procedimiento.

Por ejemplo, si la persona que arribó al país no realiza importación, entonces todo el valor de equipaje o del derecho de importación se le despacha como parte del equipaje no acompañado.

Pedro: ¿Existen regulaciones para determinados artículos que no puede entrar en la cabina como parte del equipaje acompañado?

Mayelín: Incidimos en esto siempre en el caso de la salida del país. Las personas no pueden llevar en su equipaje de mano artículos punzantes, cortantes o contundentes, nada que ponga en riesgo la seguridad. Tampoco líquidos, geles o aerosoles, por ejemplo: los refrescos, el ron, los desodorantes ni cremas. Solo exceptúan artículos de esta naturaleza con un límite de cien mililitros y los que sean necesarios para un tratamiento médico con previa acreditación y demostración.

Pedro: A mediados del año 2021 se implementó una medida hasta diciembre de importar medicamentos, aseo y alimentos y su entrada al país libre de aranceles. ¿Cómo marcha la implementación de esta medida?

Los pasajeros han importado medicamentos, aseo y alimentos. En el aeropuerto Internacional de La Habana José Martí los volúmenes han sido más significativos en este sentido.

Está facilidad entro en vigor a partir de una disposición del Ministerio de Finanzas y Precios, hasta el día treinta de junio del presente año sólo es aplicable a las importaciones que realizan los viajeros por esta vía. No tiene límites en el caso de los alimentos y el aseo ni está sujeto al valor, pero en el caso de los envíos, los equipajes no acompañados quedan sujeto al límite de la importación.

Pedro: El país ha flexibilizado una serie de medidas en cuanto a la importación. En la provincia cómo usted evalúa desde el punto de vista cualitativo la medida?

Alejandro: Ha beneficiado a los cubanos, es significativo con qué frecuencia se está realizando la entrada país. Con esta medida se potencia el uso de las energías renovables al aliviar la carga energética. Como dice la propia resolución no tiene un límite establecido, no se cobra arancel de aduana por la importación de estos equipos, estén o no diseñados específicamente para el uso de esta tecnología.

La importación de aires acondicionados no es muy relevante, aunque hoy día se mantiene.

Pedro: Disímiles criterios hay entre la población cuando un pasajero llega y a veces excede el límite de peso por el valor que ustedes norman y obviamente cuando uno llega al país nadie quiere perder ningún artículo, pero está incumpliendo lo que está establecido. ¿Qué ocurre en estos casos?

En el caso de incumplir, la Aduana General de la República podrá realizar una retención. Si el artículo está sujeto a esta formalidad y la norma que lo establece así lo prevé puede disponer el decomiso ya como una medida administrativa. Generalmente ante la infracción de la normativa se aplica una retención, si es un artículo que requiere una formalidad previa o el decomiso en el caso de que se estén cumpliendo la normativa aduanera.

Pedro: Existen inquietudes, las personas se preguntan ¿a dónde se dirigen los artículos decomisados?

Mayelín: En el caso de que la persona que haya sido objeto de una actuación aduanera ya sea una retención un decomiso o la aplicación de una sanción de multa o incluso la persona que está en desacuerdo con lo realizado, y al arancel que se ha calculado, tiene el derecho a presentar una reclamación ante la Aduana.

Nosotros tenemos en la terminal aérea, que es la de mayor nivel de operación, un personal especializado, altamente capacitado y preparado para atender a la población. Ellos reciben este tipo de trámites, pero también ofrecen consultas y aclaraciones.

Por estas vías pueden establecer su reclamación que luego sería trasladada al edificio administrativo nuestro donde radica la comisión de legalidad, integrada por un grupo de especialistas que tienen a su cargo el análisis y la solución de todas aquellas reclamaciones e inconformidades.

En sentido general, las personas tienen derecho a hacer una revisión del proceso, si hubo una violación por parte del especialista y se acata la medida de lo que está dispuesto.

No es común que se detecten errores en la actuación y que haya que revocar la actuación. Las personas deben tener la tranquilidad de que su caso va a ser analizado concienzudamente pero siempre con relación a lo que está establecido legalmente.

Si la actuación del aduanero no se ajustó a lo establecido legalmente se toma la decisión de revocar o modificar, y se le reconocerá el derecho que se le ha negado o que se le ha violado en su momento, legalmente se ratificaría la actuación.

Pedro: ¿Qué desafíos tienen para el año 2022, en que están enfrascados ahora mismo? Sabemos que comenzaron el año con un alza turística quizás ahora un declive por el propio conflicto entre Ucrania y Rusia



Mayelín: Para este año la Aduana continúa perfeccionando los procesos siempre buscando mayor eficiencia, mayor calidad en la prestación de nuestros servicios. Además, buscamos elevar la calidad de atención a la población.

La Aduana se está incorporando a una plataforma digital para que las personas puedan intercambiar criterios, opiniones, pero también podrían generar sus quejas, sus inquietudes, sus reclamaciones y entonces la Aduana puede darle tratamiento lo más ágil posible. De este modo intentar responder siempre con la mayor brevedad, con la mayor calidad posible con estricto apego a la ley.

Comenzamos un año bastante estable, pero con el conflicto que existe ahora entre Rusia y Ucrania hemos tenido impacto en la disminución de las operaciones aéreas y ya se anunció también una disminución en el cierre de los envíos desde Rusia.

En este año nos proponemos elevar la profesionalidad de nuestros trabajadores con más capacitación.

Pedro: ¿Las personas que estén interesadas en formar parte del cuerpo de la Aduana qué tienen que hacer, a dónde pueden presentarse y dónde precisamente se capacitan los trabajadores de la Aduana?

Alejandro: Deben dirigirse a nuestra sede de la Aduana de Matanzas, ubicada cerca del Castillo San Severino, allí está la psicóloga de la institución para recoger y atender las solicitudes de las personas.

Existen dos modalidades de estudio una en técnico superior en Aduanas y técnico medio superior. Además, hay otras modalidades de fuentes externas que es como le llamamos oficiales superiores de aduanas en seguridad en frontera. De este modo, laboran en la parte de salida del país y en la terminal de viajeros.

Pedro: Gracias a ustedes por asistir a este forodebate y aclarar dudas e inquietudes de la población.

Por: Pedro Rizo Martínez y Lorena Acosta García, estudiante de Periodismo