Estadísticos matanceros celebran su día

Gustavo Castellanos es un avezado estadístico matancero cuya labor profesional ha estado vinculada a la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de la provincia de Matanzas.

«Luego de terminar mis estudios universitarios me ubicaron aquí el 8 de febrero de 1974. Yo había pasado un Diplomado de Demografía en la Universidad de Oriente, cuando me designaron como jefe del Departamento de Demografía y Ciencia. En la actualidad me mantengo trabajando todo lo referente a población y desarrollo», expresó Gustavo, quien ocupa el cargo de Estadístico Territorial Principal y es reconocido por todos sus compañeros como una enciclopedia humana dentro el sector.

«La misión de la ONEI es recopilar una información oportuna, confiable y eficaz de los diferentes estudios que sustenta. En este trabajo juegan un papel fundamental las 13 oficinas municipales de estadística. Estas constituyen la raíz de todo el engranaje contable de la organización y hacen posible su mejor desempeño», dijo la Especialista en Comunicación y Difusión, Viviarys Nieves Pereira.

Las investigaciones más relevantes que desarrollan los trabajadores de las oficinas de estadísticas son los censos de población y vivienda y las encuestas.

Este 6 de septiembre, como cada año, en la sede provincial de la Oficina Nacional de Estadística e Información y en sus estructuras municipales, los trabajadores de la organización perteneciente al Consejo de Ministros, celebran su día.

La fecha fue instituida por coincidir con el primer Censo de Población y Viviendas realizado después del Triunfo de la Revolución, en el año 1970.

La efeméride constituye una oportunidad para reconocer la labor, el esfuerzo y la preparación de los miembros de la ONEI con vistas al próximo censo, a desarrollarse en el año 2022.