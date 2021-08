Esperando los 60… las de Diamante

Roberto Pérez Betancourt

No será récord, pero sí aniversario destacable en estos tiempos de amor sobre ruedas, a toda velocidad, donde el cambia casaca está de moda: 60 años de matrimonio, Bodas de Diamante, en el decir de la convención social. ¿Será por la dureza de esa piedra preciosa, que sugiere un símil con la solidez de la pareja? ¿Cuál es el secreto?, pregunto a Cuca, la misma que en sus bodas de oro (50 primaveras) me dio la receta doméstica para alargar la feliz unión, y ella, entrenada, dice que sigue la opinión de psicólogos, sociólogos, sacerdotes y otros declarados expertos en temas matrimoniales, para afirmar que la comunicación entre la pareja es clave para lograr una relación longeva.

Luego del idilio inicial del matrimonio, ella y él comienzan a descubrir defectos de uno y del otro. El enamoramiento se enfría, se dejan de magnificar virtudes del cónyuge y se acentúa la percepción crítica: luz roja que alerta la necesidad de ampliar la comunicación.

Hay que dialogar cara a cara, conversar, ponerse de acuerdo y firmar el gran pacto: en la pareja no se toman decisiones por separado. Todo lo importante tiene que ser por mutuo acuerdo.

Muy bonito, pero en la práctica, ¿cómo sucede?, insisto, y Cuca, en pose doctoral, recita: Desarrollar la capacidad de ser tolerante, comprender que los roles de uno y del otro (antes solo se decía del hombre y de la mujer, hoy el sexo es irrelevante para numerosas personas, aunque otras sigan aferradas a aquello de Adán, Eva y el Paraíso…)

Las diferencias deben observarse a través de un prisma que complemente la necesidad básica de opinar sin herir, aconsejar sin sermonear y no juzgar, sino argumentar, y sobre todo desterrar prejuicios que impidan escuchar serenamente el criterio del otro.

Son elementales principios válidos para todas las relaciones interpersonales, pero en el caso de la pareja matrimonial adquieren especial connotación porque se trata de la perdurabilidad de una relación de la que pueden derivarse compromisos de mayor trascendencia, como la procreación.

Todos los seres humanos somos portadores de cualidades y defectos, respecto de la percepción de los demás, y el matrimonio no es precisamente el final de una historia de enamorados, sino el principio de un proyecto de vida en común, que antes de emprenderse necesita muchos diálogos para aclarar dudas y establecer bases de comportamiento, afirma Cuca, y le deseo buen aniversario.

Y llegó la Covid…

Todo lo anterior fue dicho, escuchado y debatido antes de que ella y él, víctimas de la Covid 19, ingresaran juntos en un centro de aislamiento, donde transcurrieron los primeros días entre mejoras del uno y agravamiento de la otra. Hasta que llegó el momento de la inevitable separación. Él de alta, Ella remitida para ingreso en el hospital. Pero Cuca no resistiría las condiciones de ese internamiento en solitario, imposibilitada de valerse por sí sola, víctima de una invalidez física derivada de cierta intervención quirúrgica de la cadera izquierda, de la cual no desea acordarse… Dieciocho horas estuvo esperando en la sala de urgencias, aguardando el internamiento que no llegaba, entre fatigas y desmayos, con la incertidumbre de cómo podría valerse sola…hasta que ella y él tomaron la decisión única posible: regresamos a la casa y esperaremos allí los meses que faltan para la llegada del Diamante…. Procuraremos los remedios, las ayudas, acudiremos a la solidaridad humana, a los amigos, a la comprensión de otros, pero en casa, donde tendrás tu dieta, tu colchón y tu espacio… Transcurrieron muchos días de fiebre, angustias, insomnios, agravamientos, apnea recurrente, consultas médicas telefónicas, atenciones de amigos y familiares…

¿Llegaremos, viejo a los 60… las de “Diamante?, preguntó en un susurro, antes de tragar la última tableta de antibiótico, y él, mirándola a los ojos con la misma desesperación con que la había visto partir en la ambulancia desde el centro de internamiento, le afirmó con certeza total que cumplirían juntos sus 21 mil 900 días de vida, a pesar de todas las Covid del mundo y sus variantes incluidas, gracias a la solidaridad humana.

Veintidós días después del gran susto, el termómetro, por tercera ocasión no marcó fiebre. La amiga médica a través de su asistencia telefónica, suspendió los antibióticos, “…ese que me derrumba tanto…”, comentó Ella, y respiró profundamente antes de quedarse dormida para seguir soñando con el Diamante, confiada en las palabras de él, que le aseguraba, una y otra vez: “Llegaremos, vieja, seguro que llegaremos”. (TVY) (03/08/21).