Érase una vez un Parque de Diversiones en Monserrate

Un carrusel sin caballos, la ausencia de la rueda de la fortuna – o estrella- más alta de Matanzas, motores sin equipos que empujar y columpios atados por cadenas componen hoy lo que un día fue el Parque de Diversiones de Monserrate.

Allí, donde la brisa de la bahía y las vistas de la ciudad desde las alturas benefician el entorno, queda poco del área recreativa que acogió a las familias yumurinas desde la década de los 80. No obstante, nuevos empeños proponen revitalizarla, pese a las dificultades financieras de Cuba.

La instalación contaba con seis equipos, de los que hoy solo quedan motores averiados y elementos estructurales básicos.

El ómnibus que sirvió como Joven Club de Computación y luego como una pequeña sala de cine 3D hoy se encuentra abandonado.

«En agosto del 2020 visitaron el parque especialistas del Ministerio de Industrias y dictaminaron que el equipamiento del centro no tenía las condiciones de seguridad necesarias para operar y por tanto era necesario desmontar las estructuras», informó a TV Yumurí Julio Hervis López, administrador del parque.

«Debido a que instalar maquinarias nuevas en el centro conllevaría una inversión millonaria, difícil de adquirir en las circunstancias económicas que vive Cuba, comenzamos a buscar alternativas para reanimar la instalación. Entonces sustituimos esos elementos recreativos por otros accesibles, de menor consumo y con una mejor imagen», añadió. «Actualmente el lugar cuenta con un área gastronómica, un mini golf y una sala de juegos. Los fines de semana niños y niñas pueden disfrutar de juegos inflables. Varios de estos pertenecen a trabajadores por cuenta propia que arriendan el área para realizar sus ofertas», recalcó.

Actividades culturales, encuentros recreativos y la ampliación de servicios gastronómicos constituyen atracciones futuras con las que contará el sitio, si se concretan los financiamientos para las ideas y proyectos.

«Queremos convertir el parque en un sitio para la familia, que no sea solamente infantil, sino un lugar con atracciones para personas de todas las edades. La idea es que la familia se levante un domingo y diga: Vamos a pasarnos el día en el parque de Monserrate», expresó el entrevistado. Sobre los planes añadió: «Realizamos una alianza con diseñadores de la Cooperativa No Agropecuaria Decorarte, quienes propusieron un gran proyecto para el parque, cuyo financiamiento esperamos adquirir en algún momento. Queremos establecer convenios con organizaciones, instituciones y empresas que puedan financiar esta idea».

Allí está el parque incólume y esperando por mejores tiempos para revitalizarse, si la economía mejora. No obstante, mientras ello ocurre, la Dirección provincial de Servicios Comunales, propietaria de la instalación, puede poner a «volar» la imaginación y llevar al lugar propuestas culturales, deportivas y equipos para niños que existen en la provincia, ya sea de propiedad privada o estatal. Eso sí: debe garantizarse calidad y que «montarse en la estrella» no constituya un viaje al paraíso de los altos precios. La estrella no se infla…

Hace poco más tres años, el lugar acogió una reanimación impulsada por el Partido y el Gobierno en la provincia de Matanzas. En ese momento funcionaron los equipos y los matanceros pensaron que Monserrate sería el parque de antaño, lleno de alegría y el murmullo del los niños. Hoy aquel momento quedó solo en las imágenes del único parque de diversiones de la ciudad de Matanzas.

Durante décadas la zona recreativa constituyó un espacio de esparcimiento para generaciones de niños y adolescentes. Una sensación de nostalgia y dolor invade a muchos matanceros que crecieron entre caballitos, carros locos y columpios en el parque de diversiones de Monserrate. Hoy en realidad el lugar parece un cementerio de aparatos rotos en donde solo existe voluntad. (ALH)