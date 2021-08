En Vivo Foro Debate sobre el reinicio del curso escolar en la Universidad de Matanzas

La vicerrectora docente de la Universidad de Matanzas Dr.Sc.Yanlis Rodríguez Veiguera y la directora de Formación de Pregrado MSc. Nadia Aguirre Azahares se encuentran en TV Yumurí en este Foro Debate para responder sus preguntas e inquietudes sobre el reinicio del curso escolar en la Universidad de Matanzas.

Entre las 10 am y 12m de este miércoles 25 de agosto podrá interactuar con nuestros invitados. Contáctenos por:

Página Web https://www.tvyumuri.cu/

Twitter @TelevisionMtz

Correos rizomartinezpedro@gmail.com y pedro.arturo@icrt.cu

Telegram en el siguiente enlace t.me/tvyumuri?voicechat A las 10 am comenzamoss nuestro chat de voz enen el siguiente enlace

A continuación respondemos las preguntas de los usuarios recibidas a través de las diferentes plataformas digitales y los comentarios de la página web:

El reinicio del curso escolar en la Universidad de Matanzas, está previsto para comenzar el 6 de septiembre en una modalidad híbrida con el apoyo de las Sedes Universitarias en cada municipio. En el caso de los recursos para el estudio de los educandos desde casa se han puesto a disposición de ellos un grupo de recursos de acceso gratuito como la plataforma Moodle y el CICT. En la actualidad los profesores de la Universidad de Matanzas trabajan en las diferentes modelaciones del para la continuidad de estudios. Está prevista la graduación de los 1270 estudiantes de último año para diciembre del 2021. En el mes de enero los graduados deben incorporarse a sus centros de trabajo. Se han realizado 17 modificaciones a los modelos de culminación de estudios. Además este año también serán eximidos los estudiantes con título de oro, Premio al Mérito Científico y con altos índices de integralidad. En el primer período no estaremos utilizando la residencia estudiantil pues los estudiantes estarán en la modalidad de estudio a distancia. En el mes de noviembre si las condiciones sanitarias lo permiten estaremos trabando por bloques para que no coincidan todos los estudiantes en el mismo espacio y mantener el aislamiento preventivo. Luego de que la residencia estudiantil termine sus labores como Hospital de Campaña para pacientes positivos a la COVID-19 está será correctamente higienizadas.

Usuario (Vía Facebook): Mi duda va dirigida a la efectividad de que comience el curso de forma no presencial en la formación como profesionales, de acuerdo a las condiciones de asesoramiento y aprendizaje necesarios para la correcta formación ?Es verdad que la plataforma Moodle existe y ayuda en parte, pero creo que hay asignaturas que de manera virtual no se impartirían de manera eficiente y satisfactoria,dado que en muchas carreras la parte práctica es muy importante….Como serán organizadas puntualmente esas asignaturas que tiene más nivel de complejidad?..No es mejor preparar para esas asignaturas en las que son necesaria interacción profesor-estudiante de manera real una distribución presencial en el momento que la situación en la provincia lo permita ? La preparación de buenos profesionales se ha de hacer correctamente no con apuros de cerrar como se pueda un :semestre… Alejandro Suarez (Vía Facebook)Mi duda va dirigida a la efectividad de que comience el curso de forma no presencial en la formación como profesionales, de acuerdo a las condiciones de asesoramiento y aprendizaje necesarios para la correcta formación ?Es verdad que la plataforma Moodle existe y ayuda en parte, pero creo que hay asignaturas que de manera virtual no se impartirían de manera eficiente y satisfactoria,dado que en muchas carreras la parte práctica es muy importante….Como serán organizadas puntualmente esas asignaturas que tiene más nivel de complejidad?..No es mejor preparar para esas asignaturas en las que son necesaria interacción profesor-estudiante de manera real una distribución presencial en el momento que la situación en la provincia lo permita ? La preparación de buenos profesionales se ha de hacer correctamente no con apuros de cerrar como se pueda un :semestre…

Respuesta: Dr.C. Yanlis Rodríguez, Vicerrectora de la Universidad de Matanzas Hemos priorizado en este primer periodo las asignaturas de mayor corte social y menos requerimientos tecnológicos, las cuales siempre han tenido un nivelk de intercambio con un sistema de consultas en las sedes universitarias, que ahora incluiremos el sistema de videoconferencia y de consulta semipresencial en los municipios. Usuario: Amaury Joel (Vía Facebook): Apoyando la preocupación; ¿Cómo se va estructurar la parte presencial, de manera que sea más efectiva? Respuesta: Te remitimos a la respuesta anterior Usuario: ¿Como los profesores van a adecuar sus capacidades de atención a estas circunstancias de forma que puedan suplir la disminución de la presencialidad y el reajuste de horas-clases? Respuesta: El sistema de evaluación ha sufrido modificaciones que han conllevado a un mayor nivel de integralidad intradisciplinar e interdisciplinar en las asignaturas que se están impartiendo. Usuario: ¿Se prevé el elemento integrador que pueden jugar las instituciones receptoras de estos futuros profesionales, combinando adecuadamente prácticas dirigidas? Respuesta: Han existido carreras que han estado desarrollando la practiçca laborakl de manera sistematica en este primer periodo y otras las realizaran una vez iniciado el segundo periodo. Usuario: ¿Se prevé, profundizar la preparación de los estudiantes en sus capacidades de apropiarse de los conocimientos? ¿Se da por sentado que ya manejan adecuadamente estas herramientas sobre todo en las carreras técnicas?

Respuesta: La autogestión del conocimiento es indispensable para este tipo de modalidad y que parte del estudiante como ente fundamental en el proceso.

Nuestros estudiantes reciben de manera lectiva como extracurricular acciones que incidan directamente en el uso de la tecnología educativa.

Usuario Marlis Diaz (Vía Facebook): Hola mi duda es que va a pasar con los estudiantes de 5to año que desde ya se tenían que graduar? Saludos

Respuesta: Los estudiantes que están en culminación de estudios se le han realizado modificaciones a su ejercicio de culminación y egresarán en el mes de diciembre, siemprte que hayan vencido todas las asignaturas previstas en su plan de estudio asi como los requiistos adicionales establecidos por el Ministerio de Educación Superior como la política de idioma inglés.

Usuario Ani Horscheck (Vía Facebook): Mi duda es sobre los estudiantes de 5to año de dirigido ,que deberiamos haber estado graduados hace ya y resulta que no tenemos nocion siquiera de cuando nos graduaran ahora.

Respuesta: Le sugerimos que se remita la respuesta anterior.

Usuario Mileydis Manes (Vía Facebook): Mi preocupación cuando tienen previsto que comience el primer año de los muchachos que están en el servicio militar (los diferidos), espero que me den una respuesta.

Respuesta: El curso 2022 se tiene previsto iniciarlo en el mes de abril de 2022.

Usuario: Yasira De León Pérez (Vía Facebook) Mi duda es que va a suceder con las becas, la mayoría no tienen agua todo el día por lo que tenemos los becados que almacenar y ya sabemos todo lo que eso acarrea. También en las becas es casi imposible el distanciamiento social imprescindible en la prevención del virus. Básicamente quisiera saber cómo se va a hacer para organizar las becas. Otra duda es la situación del transporte interprovincial en caso de que el curso se reanude de manera presencial.

Respuesta: En estos momentos no se tiene previsto abrir las residencias estudiantiles. Una vez que se logre el nivel de presencialidad, la estructura de sistema por bloques de las facultades nos permite que podamos garantizar el distanciamiento y las medidas higiénico sanitarias previstas por el Ministerio de Salud Pública.

Usuario: Humberto León Bello(Vía Facebook) Desde mi punto de vista lo más lógico sería comenzar de manera no presencial, las vías para ello ya se han comentado por mis colegas (Redes sociales, moodle, etc). Pero lo que sí considero necesario señalar es que en algún momento se deben planificar encuentros presenciales, porque cualquier vía de educación a distancia que se use (a pesar de sus ventajas), implica una formación académica distinta a la tradicional que requiere de cierto nivel de adaptación y puede y ha resultado difícil para muchos estudiantes y profesores, además, a criterio muy personal no podemos abusar de éstas formas de enseñanza porque con el tiempo pueden generar cierta desconfianza en aspectos como el proceso de aprendizaje, etc…, me consta que muchos servicios y plataformas de la UM son gratuitos pero para acceder a ellos se necesita de recursos tecnológicos (teléfonos, computadoras), bastante caros por cierto y que seguro no están al alcance de todos nuestros alumnos.

Respuesta: Aquellos estudiantes que no tengan los recursos propios pueden acceder a los recursos disponibles en las sedes universitarias.

Usuario: Manuel Soto Ramos (Vía Facebook)

Soy profesor en la UM, en mi opinión el curso debería comenzar de manera virtual, la plataforma Moodle está disponible y se puede acceder a ella de manera gratuita gracias a etecsa, la duda sería si el profesorado aprovechó los cursos impartidos y tienen sus asignaturas listas para impartir desde ahi? Se pueden apoyar en las redes sociales pero sin duda la plataforma ofrece bondades en el control y recepción de las actividades y evaluaciones, incluso ofrece toda la información referente al trabajo entre el docente y los estudiantes favoreciendo a los directivos que quieran controlar el proceso de manera virtual.

Respuesta:El Departamento de Recurso para el aprendizaje ha diseñado un grupo de acciones de capacitación que han permitido que nuestro claustro cuente con habilidades superiores para el intercambio en esta modalidades, las cuales hay que continuar fortaleciendo.

Usuario: Daniela Valenzuela (Vía Facebook):Mi duda está relacionada con la educación universitaria, ¿como se organizarán las becas? y considero que si el curso se retoma semipresencial sería mejor aplazarlo porque esta opción provoca mucho atropello en el estudio y el aprendizaje se deteriora

Respuesta:La remitimos a las respuestas anteriores relacionadas con la residencia universitaria.

Usuario: Raul Pérez Garcia (Vía Facebook):Muy preocupación es el reinicio xel curso y el transporte entre municipios. Si se decide reiniciar el curso tienen q poner transporte tb.

Respuesta: El reinicio del curso escolar, en el primer periodo, no significa movilidad hacia la cabecera provincial. En otro momento el Grupo Temporal de Trabajo tomará otras medidas de acuerdo con la situación epidemiológica actual.

Yohy Fernandez Herrera (Vía Facebook) Hola yo quisiera saber si van a dar nuevas matrículas para curso por trabajadores.

Respuesta: El proceso de ingreso al curso por encuentro se estará realizando durante el mes de octubre. Le remitimos a nuestra página para más detalles: www.umcc.cu

Usuario: Yehan Perdomo (Vía Correo Eléctronico):

Hola, Pedro te he enviado algunos comentarios acerca de otros temas . Mi inquietud es estudio Derecho por el curso por encuentros pero nosotros somos del Plan D de 6 años. Deberíamos graduarnos en Julio, pero bueno es Diciembre. Lo que planteó en el caso de Derecho estamos recibiendo 3 asignaturas en el semestre. Pedro el próximo año la UMCC cumple 50 años que honor para esa fecha para nosotros graduarnos y no en Diciembre o Enero si la Covid lo permite. Soy del criterio después de tanta espera, dificultades porque aparte de la Pandemia tuvimos la Coyuntura Energética. Se debe analizar nuestro caso se haga un ajuste a plan o aumentar la carga docente para avanzar y podernos graduarnos y trabajar para aprender algo aunque sea en na práctica.

Otra tema , es una sugerencia como sabes lo que era el Pedagógico es ahora la facultad de Pedagogía de la UMCC, pero queda en la otra punta de Matanzas se debería analizar trasladar por ejemplo un local más cerca esta abandonado y destruido .Se lo último que se lo estaban haciendo viviendas o albergues es Politécnico Álvaro Reynoso. Además, según mi criterio la UMCC no tiene un inmueble muy tosco o rústico. La Recyoria es muy pequeña. Debería analizarse esa sugerencia.

Lo último es la Escuela de Idiomas Federico Engels necesita un local propio porq a ellos le dieron un local según se en la Escuela Juan Arnao pero tienen que impartir docencia en el Preuniversitario que resulta muy incómodo.

Fuera de este tema de la educación se que realizaste un reporte después del 11 de Julio en San Antonio de los Baños es un crimen un pueblo tan bonito con una vegetación espléndida este en ese estado de abandono. Sin decir, de lo que fue el Baleaneario es una ruina. Según, tengo entendido por personas no muy bien intencionados, que es porque hay esta la unidad militar y el Polvorín. No creo que esa sea la causa. Porque lo que se necesita en Cuba es fuente de trabajo y nuevos destinos turísticos.

Otro tema es sobre el terreno del ExAteneo Aurelio Llanet me pregunto porque no se hace un estadio de Football allí cuando a los jóvenes lo que nos gusta ese deporte, tal vez, ese tema es de Alejandro Castellanos te agradecería que se lo sugieras . Sin más:

Yehan Perdomo Rangel. Saludos

Respuesta: La culminación de estudio se realizará en el mes de diciembre por diferentes modalidades. En enero los egresados se incorporan a sus centros de trabajo.

Usuario: Alberto Rodriguez Cordero (Vía Correo Eléctronico): Quisiera que aclararan en el foro debate con las autoridades de la educación superior que pasara con los estudiantes de las ciencias médicas de año terminal en caso de que se decida continuar en la educación a distancia si los estudiantes de 6to año nos podremos incorporar a los hospitales. Gracias

Respuesta: No podemos responderle porque atendemos la Universidad de Matanzas. Debe ponerse en contacto con la dirección de su centro universitario.

Por : Pedro Rizo, Gustavo Luque y Daniela Ortega