En vivo Foro debate sobre el inicio del curso escolar en Matanzas

Se encuentra con nosotros el MSc. Edilberto Casanova Almenteros, director provincial de Educación en Matanzas, para dialogar y responder inquietudes sobre el inicio del curso escolar.

Declaraciones del Director de Educación:

El curso escolar en Matanzas comenzará cuando las condiciones sanitarias lo permitan. No existe una fecha exacta para el reinicio del curso escolar.

Para que el curso inicie tienen que estar certificadas las escuelas por el Ministerio de Salud Pública. Los alumnos de escuelas que estén en proceso de reparación serán reubicados en otros centros.

Los centros escolares que funcionen como centros de aislamiento no comenzarán las actividades docentes hasta que estén preparados e higienizados. Se estudian las condiciones constructivas de estas escuelas.

Se crearon grupo de trabajo para supervisar los preparativos en cada municipio.

El curso escolar irá de un espacio de educación televisiva hasta un espacio de semi-presencialidad.

Tendremos en cuenta el criterio del pueblo con respecto al curso escolar. Queremos evitar el contagio de nuestros estudiantes.

La planificación del reinicio del curso escolar está prevista para 18 semanas de clases. Tendrá características distintas en cada municipio y escuelas según las condiciones de ese lugar.

Actualmente los profesores se encuentran en proceso de capacitación y preparación. Se reincorporarán al trabajo en condiciones de enseñanza a distancia.

Continuaremos la variante de educación mediante Teleclases hasta que las condiciones sean propicias.

Hasta el momento no existe coordinación entre el MINSAP y el MINED para vacunar a los estudiantes en centros escolares. Aún no han terminado los ensayos de los candidatos vacunales en menores de 19 años, por tanto no es posible administrar las vacunas a los niños. Es necesario esperar la culminación de este proceso para que sea segura la vacunación en menores.

El MSc. Edilberto Casanova Almenteros, director provincial de Educación en Matanzas, reitera que el curso escolar no reiniciará hasta que las condiciones epidemiológicas lo permitan.

Las comisiones de disciplinas trabajan para organizar las temáticas y asignaturas según las necesidades de cada plan de estudio.

Las pruebas de ingreso a la Educación Superior se realizarán cuando los estudiantes reciban la necesaria preparación para afrontar estos exámenes.

Hacemos un llamado a las familias a que protejan a los niños y jóvenes y continúen la responsabilidad con respecto a la preparación con las teleclases.

Por: Pedro Rizo , Gustavo Luque y Daniela Ortega