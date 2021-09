Dermatóloga Myra Guerra: sabiduría, gentileza y profesionalidad

Gentileza y profesionalidad caracterizan a la especialista en 2do grado en Dermatología Myra Guerra Castro, profesora titular de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas.

“Me da mucho gusto cuando mis alumnos me saludan por las calles. Me gusta enseñar, pero sobre todo transmitirles el hábito de tratar bien a los pacientes. Nos relacionamos con seres humanos como nosotros, y la única forma de curar es ofrecer una buena atención, lo cual garantizamos también con un vínculo afable.”

Con cinco décadas de experiencia en la labor, esta Hija Ilustre de la ciudad de Matanzas preside el Consejo Científico del Hospital Provincial Comandante Faustino Pérez Hernández y es merecedora de lauros como el reconocimiento por la obra de la vida en la Sociedad Cubana de Dermatología y la Medalla por los 50 años del inicio de la docencia en esta provincia.

“Soy la graduada de Dermatología más longeva de esta provincia. Tengo siempre muchos pacientes y eso me halaga, sobre todo cuando evolucionan y sanan, pues me hace sentir muy bien”.

La doctora Myra Guerra ofreció ayuda solidaria en el exterior como parte de las misiones médicas cubanas. Con su amabilidad y sencillez se ganó el cariño de los alumnos y habitantes de una región de Roraima, Brasil.

“Cuando entraba en algún callejón oscuro, salían personas que me decían: Profesora –porque todos me decían así- la estamos protegiendo, usted entró a una calle equivocada. También los choferes de ómnibus me preguntaban hacia dónde iba y me transportaban hasta el lugar donde yo vivía.”