Controlan incendio, aún no sofocado, en áreas del central Mario Muñoz

Bomberos y fuerzas de diferentes organismos sofocan un incendio generado desde las 2 de la tarde de este domingo en áreas de la casa de bagazo del central Mario Muñoz, del municipio matancero de Los Arabos.

Producto de las condiciones medioambientales y de las intensas temperaturas ocurrió el incendio de 300 toneladas del bagazo que se emplea para la generación de vapor en el central azucarero, informó a TV Yumurí el coordinador del grupo AzCuba en Matanzas, Orlando Vandrell Cuello.

El incendio se extendió primero por las áreas exteriores aledañas al central donde se concentra el bagazo, y luego en el interior de la casa de bagazo. El directivo gubernamental destacó que aún no está extinguido, pero sí controlado, y no hay peligro de que las llamas alcancen a la industria. No se reportan heridos ni muertos y los daños humanos se evaluarán una vez que se extingan las llamas.

En el enfrentamiento al incendio participan bomberos de Colón y Los Arabos, así como choferes y carros cisternas de organismos como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Empresa Azucarera Mario Muñoz, la Empresa de Desmonte y Construcción del Ministerio de la Agricultura y otras fuerzas.

La primera secretaria del Partido en Los Arabos, Zomaika Triana Berrier, ponderó la respuesta de los equipos de emergencia del territorio y dijo que cuentan con el apoyo suficiente para sofocar las llamas que quedan.

En cuanto al central, detuvo la molida y cortaron la energía eléctrica. No evacuaron personas porque la industria queda lejos de las comunidades y el humo no las afecta, precisó Triana Berrier.

El central Mario Muñoz Monroy constituye uno de los dos en activo en Matanzas en la presente zafra azucarera. Esta industria es la de principal capacidad para procesar caña y producir azúcar, así como la de mayor entrega de energía al sistema nacional en la provincia. (ALH). Foto: Zomaika Triana Berrier