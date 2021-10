Continúa rehabilitación de la red de drenaje pluvial en Cárdenas

La rehabilitación de redes del drenaje pluvial en Cárdenas constituye una obra de envergadura, que ha transitado por varias etapas en 2021.

Actualmente obreros de la cooperativa no agropecuaria CCoral construyen en la intersección de la avenida Sáez y la calle Obispo, zona cercana al litoral proclive a inundaciones ante intensas lluvias.

Los trabajos son un paliativo para el estancamiento del agua, pero no constituyen la solución definitiva, aseguró Henry Aguilera Bello, jefe de brigada.

«Esto no llevará el problema al punto cero, pues aunque el pozo de drenaje tenga la profundidad requerida el mar no puede drenarse así. Se trata de llevar el nivel del mar por debajo de la calle, para que puedan transitar sin peligro personas y vehículos, aunque el agua no se seque completamente de manera inmediata.»



Algunas irregularidades en el abastecimiento de materiales atrasan el cronograma de ejecución, reconoce Aguilera Bello.

«En los últimos meses hemos avanzado, aunque no con la celeridad que necesitan esta obra y la población que aquí vive. Enfrentamos dificultades con el hormigón y hacemos trabajos manuales que requieren de equipos pesados con los cuales no contamos, lo cual nos retrasa evidentemente.



«Somos una brigada de solo 6 hombres, pero con el impulso y el deseo de concluir en tiempo con la calidad requerida este drenaje.»

Las labores constructivas se extenderán a otras zonas cercanas en un futuro inmediato entre las calles Obispo e Industria, donde también aqueja a los vecinos el estancamiento del agua a causa de la precariedad de sumideros y otras alternativas de desagüe existentes.

En Industria entre Souberville y Línea, los vecinos opinan. Marta Ofelia Calero sostiene que la situación de la cuadra es insoportable, mientras Niurka López Molina, también residente en el área, explica que el desnivel en las calles propicia el estancamiento por tiempo indeterminado, lo que complejiza la convivencia.

Anegado por precipitaciones durante el mes de septiembre, en el conocido Callejón de 23 integrantes de la CNA Triple C y la Empresa de Perforación de Pozos de Recursos Hidráulicos construyeron en tiempo récord un sistema de drenaje eficiente, para garantizar el escurrimiento de las aguas y aliviar así la situación de los vecinos en esa zona vulnerable.



Con el presupuesto del Consejo de la Administración Municipal destinado al desarrollo local y la inversión del acueducto y alcantarillado se ejecutan estas obras en la ciudad.