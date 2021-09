Confieren al Hospital Militar Mario Muñoz Monroy condición Jóvenes por la vida

El Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) confirió al colectivo del Hospital Militar Dr. Mario Muñoz Monroy, de Matanzas, la condición Jóvenes por la vida en reconocimiento a la entrega de cada especialista, oficial y trabajador contra la pandemia.

Para el Dr. Ronnier Montejo Aldana, especialista en Neumología en el centro asistencial, el personal se creció y superó la adversidad en aras de cumplir con el deber.

Cuando regresamos me incorporé al trabajo en el hospital donde enfrentamos situaciones de mucho estrés y tensión. El quehacer aquí demanda solidaridad y sensibilidad.»

El Dr. Adrián Ruiz Fuentes, especialista en Cirugía en el centro médico, comentó que desde el inicio los jóvenes ratificaron su disposición:

“Tenemos a muchos jóvenes involucrados y no me refiero solo a profesionales y técnicos, sino también al personal de los servicios. Recibimos al primer paciente de la provincia y desde ese momento estamos aquí, no hemos descansado. Matanzas fue epicentro de la enfermedad en varias ocasiones y eso nos exigió fuerza y resistencia. Atendimos aquí al primer paciente y seguiremos hasta atender al último.”