Destaca Ministra de Comunicaciones importancia del I Taller de Transformación Digital de Destinos Turísticos

En el marco del I Taller de Transformación Digital de Destinos Turísticos “Varadero Ciudad Digital” ,la ministra de Comunicaciones de Cuba, Mayra Arevich, destacó la importancia de convertir la informatización de la sociedad en un pilar de los gobiernos de cada territorio.

Arevich resaltó aspectos como la transformación cultural del ciudadano. “La dirección de país y ETECSA han realizado un esfuerzo en proveer el acceso a servicios de Internet, sobre los cuales se garantiza el desarrollo de casi toda la plataforma. Por ejemplo, la plataforma digital de pago, Transfermóvil o Enzona, con más de 3 millones de clientes se complementan para que los ciudadanos puedan participar de todos sus servicios.

Resulta necesario acercarnos a las transformaciones de los procesos tradicionales a digitales y que eso se pueda revertir en la población y también garantizar un desarrollo más eficiente de la economía del país.

Varadero Digital me ha impresionado mucho y me parece muy importante que sea centrado en el ciudadano, porque no podemos hablar de transformación digital si no hablamos del ciudadano, de ¿qué cosa le va a aportar? ¿qué trámites va a poder hacer desde la vía digital con tranquilidad, comodidad y rapidez para poder satisfacer sus necesidades? Por eso estamos aquí, para evidenciar cómo se pueden transformar los sectores fundamentales del país: el turismo, la educación, la salud, la agricultura, todo lo que nos ayude a ser mejores y hacer más por la población y por nuestro país.”

El evento contó con ponencias como “Soluciones digitales de atención a la población desde estaciones de autoservicio”, de la Oficina del Historia de la Ciudad de La Habana.

“Es uno de los trabajos más completos e integradores que he visto en nuestro país, lo que han hecho se encuentra en el centro de la solución de los problemas, que es poner la iniciativa y el intelecto en función de ejecutar acciones que posibiliten la transformación digital en la población”, afirmó Diego Castilla, presidente del Parque Científico Tecnológico de Matanzas.

La plataforma Vidhere, ponencias sobre el comercio electrónico, economía, sostenibilidad y las posibilidades de la interactividad en la televisión digital terrestre, formaron parte de los temas de la cita con sede en el Hotel Laguna Azul del principal destino de sol y playa del país.

El Taller de Transformación Digital de Destinos Turísticos “Varadero Ciudad Digital” integra el Congreso Científico Internacional Universidad y Sociedad, UNISOC 2022, que hasta este jueves 17 de marzo, sesiona en Varadero.

