Celebran aniversario 75 del Seminario Evangélico de Teología de Matanzas

El Seminario Evangélico de Teología (SET) en la provincia de Matanzas orienta su trabajo en la educación teológica con énfasis ecuménico. Desde el 1 de octubre de 1946 posee sus bases fundacionales en la Iglesia Metodista de Cuba, la Iglesia Presbiteriana-reformada y la Iglesia Episcopal, y se proyecta en tres artistas: el amor a la Patria, el ecumenismo y la evangelización.

“Hasta el momento de su creación existían seminarios pequeños, pero o se iba a Puerto Rico a estudiar en la Facultad de Teología de la Universidad o a Estados Unidos. Entonces, con la creación del Seminario en Matanzas se abrió la posibilidad de que los pastores de diversas iglesias pudieran hacer los estudios aquí”, explicó el Profesor Emérito del SET en el área de Filosofía e Historia, Adolfo Ham Reyes.

Según la Dra. Clara Luz Ajo Lázaro, vicerrectora del SET, la misión de la institución es transmitir el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo expresadas en justicia, paz, amor y servicios. Bajo esos preceptos el seminario forma a los exponentes del pastorado, el sacerdocio y la docencia en la Iglesia en Cuba y en América Latina y el Caribe.

En sus programas de estudio incluye la formación de personas con discapacidad, incluso con concepciones laicas. Ejemplo de ello lo constituye Yoelkis Morales Acosta, estudiante con discapacidad visual de Cuarto año de Licenciatura en Teología. Para Yoelkis la preparación mediante bibliografía en estos tiempos de clases virtuales constituye un reto.

“La formación bíblico-teológica ha demandado un esfuerzo extra, porque interactuar con la bibliografía en soporte digital para una persona ciega no resulta tan fácil. A pesar de que contamos con los medios se me dificulta relacionarme a través de los lectores de pantalla. Con el apoyo de mis compañeros, profesores y todos en el Seminario he podido estudiar.»

La Licenciada en Teología Anays Noda Linares considera el Seminario como un referente en el mundo eclesial para el ecumenismo, donde confluyen diferentes experiencias de fe y también de vida que le permiten elegir sobre cuál modelo pastoral seguir.

El Seminario posee todas la garantías legales e institucionales amparadas por el Gobierno. La junta directiva está integrada por delegados de las iglesias fundadoras, y pese a su autonomía de gobernanza y sostenibilidad económica afrontan las dificultades impuestas por el bloqueo económico y financiero de Estados Unidos hacia Cuba. El Rector del SET , Carlos Emilio Ham Stanard, explica las relaciones de confraternidad con instituciones de otros estados.

Además el Seminario sostiene vínculos de colaboración con otras instituciones religiosas y ecuménicas, como el Consejo Mundial de Iglesias, la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas y la Federación Luterana Mundial. Estas relaciones permiten el intercambio de los currículos de estudio y la producción del SET.

Desde su fundación la entidad desarrolla proyectos en apoyo al desarrollo de la sociedad civil cubana, con fundamentos en la igualdad social y la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, poseen un sistema de purificación de agua a través de Ozono y un organopónico que les han permitido realizar donaciones a diferentes hospitales de la provincia.

La Profesora Emérita de Ética y Género en el SET, Ofelia Miriam Ortega Suárez, ejemplifica otras acciones de la institución para la sociedad.

Como parte de su labor social durante el peor rebrote de la COVID-19 en la provincia, la institución fungió como centro anexo al Hospital pediátrico Eliseo Noel Caamaño. En sus instalaciones atendieron a 1500 pacientes entre niños y padres por un período de 47 días.

“La situación se tornó tan crítica que pasamos de ser un centro de aislamiento a un hospital de positivos. A nuestras instalaciones vinieron varios equipos de Salud Pública a atender a los pacientes que teníamos a nuestro cuidado”, manifestó Ham Stanard.

Según la Profesora Ofelia Miriam Ortega Suárez, a través de los años el Seminario ha tenido una característica llamada hospitalidad radical, que implica recibir a aquellos que están necesitados, porque no solo es un centro teológico para enseñar, sino también para servir.

El Seminario Evangélico de Teología de Matanzas atesora 75 años en la defensa y enseñanza del ecumenismo, para la formación de una ética constructiva y una práctica orientada al compromiso y al servicio social.